logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlade Divac došao da gleda fudbalski "vječiti derbi": U društvu je legendi, loža "JNA" puna majstora

Vlade Divac došao da gleda fudbalski "vječiti derbi": U društvu je legendi, loža "JNA" puna majstora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Pune tribine stadiona "JNA" dočekale su fudbalere dva najveća srpska kluba, a u ložama smo vidjeli veliki broj legendarnih sportista. Tu je bio Vlade Divac, kao i brojni bivši fudbaleri.

Vlade Divac gleda vječiti derbi Izvor: MN PRESS

Na "vječitom derbiju" na startu Superlige Srbije pune su bile tribine, ali je puna bila i loža. Vidjeli smo uprave oba kluba, mnogo bivših fudbalera vječitih rivala, a među zvanicama našao se i legendarni srpski košarkaš Vlade Divac

Nekadašnji dugogodišnji NBA košarkaš i reprezentativac došao je da gleda meč Partizana i Crvene zvezde na kome su se sastala dva tima koja do sada nisu imala poraz ove sezone u Superligi.

Pogledajte kako su izgledale lože oba kluba:

Što se tiče Crvene zvezde, vidjeli smo upravu kluba na čelu sa Zvezdanom Terzićem kako posmatra ovaj meč. Tu su bili Svetozar Mijailović kao i glavni operativci sportskog sektora kluba Mitar Mrkela i Marko Marin.

U loži Partizana bili su rukovodioci kluba Rasim Ljajić, Predrag Mijatović i Danko Lazović. Osim njih mogli smo da vidimo bivše fudbalere crno-bijelih Damira Čakara, Milivoja Ćirkovića i Gordana Petrića

Možda će vas zanimati

Tagovi

vječiti derbi FK Partizan FK Crvena zvezda Superliga Srbije Vlade Divac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC