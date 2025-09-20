Vlade Divac došao da gleda fudbalski "vječiti derbi": U društvu je legendi, loža "JNA" puna majstora

Pune tribine stadiona "JNA" dočekale su fudbalere dva najveća srpska kluba, a u ložama smo vidjeli veliki broj legendarnih sportista. Tu je bio Vlade Divac, kao i brojni bivši fudbaleri.

Izvor: MN PRESS

Na "vječitom derbiju" na startu Superlige Srbije pune su bile tribine, ali je puna bila i loža. Vidjeli smo uprave oba kluba, mnogo bivših fudbalera vječitih rivala, a među zvanicama našao se i legendarni srpski košarkaš Vlade Divac.

Nekadašnji dugogodišnji NBA košarkaš i reprezentativac došao je da gleda meč Partizana i Crvene zvezde na kome su se sastala dva tima koja do sada nisu imala poraz ove sezone u Superligi.

Pogledajte kako su izgledale lože oba kluba:

Što se tiče Crvene zvezde, vidjeli smo upravu kluba na čelu sa Zvezdanom Terzićem kako posmatra ovaj meč. Tu su bili Svetozar Mijailović kao i glavni operativci sportskog sektora kluba Mitar Mrkela i Marko Marin.

U loži Partizana bili su rukovodioci kluba Rasim Ljajić, Predrag Mijatović i Danko Lazović. Osim njih mogli smo da vidimo bivše fudbalere crno-bijelih Damira Čakara, Milivoja Ćirkovića i Gordana Petrića.