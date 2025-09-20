Pune tribine stadiona "JNA" dočekale su fudbalere dva najveća srpska kluba, a u ložama smo vidjeli veliki broj legendarnih sportista. Tu je bio Vlade Divac, kao i brojni bivši fudbaleri.
Na "vječitom derbiju" na startu Superlige Srbije pune su bile tribine, ali je puna bila i loža. Vidjeli smo uprave oba kluba, mnogo bivših fudbalera vječitih rivala, a među zvanicama našao se i legendarni srpski košarkaš Vlade Divac.
Nekadašnji dugogodišnji NBA košarkaš i reprezentativac došao je da gleda meč Partizana i Crvene zvezde na kome su se sastala dva tima koja do sada nisu imala poraz ove sezone u Superligi.
Pogledajte kako su izgledale lože oba kluba:
Vlade Divac došao da gleda fudbalski "vječiti derbi": U društvu je legendi, loža "JNA" puna majstora
Što se tiče Crvene zvezde, vidjeli smo upravu kluba na čelu sa Zvezdanom Terzićem kako posmatra ovaj meč. Tu su bili Svetozar Mijailović kao i glavni operativci sportskog sektora kluba Mitar Mrkela i Marko Marin.
U loži Partizana bili su rukovodioci kluba Rasim Ljajić, Predrag Mijatović i Danko Lazović. Osim njih mogli smo da vidimo bivše fudbalere crno-bijelih Damira Čakara, Milivoja Ćirkovića i Gordana Petrića.