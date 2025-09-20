Ko je Jelena Cvetković koja "kroji sudbinu" Zvezdi i Partizanu? Biće pod posebnom lupom u 177. vječitom derbiju

Ispisala je istoriju 2022. godine kada je bila prvi ženski sudija u elitnom rangu srpskog fudbala.

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odmjeriće snage u 177. vječitom derbiju koji se igra od 19 časova na stadionu u Humskoj. Utakmica se igra u 9. kolu Superlige Srbije, a pravdu će dijeliti Nenad Minaković. Pomagaće mu Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić. U VAR sobi biće Jelena Cvetković i Momčilo Marković.

Nema sumnje da će svaki potez biti pod dodatnom lupom javnosti kada se igra duel koji važi za najveću svetkovinu srpskog fudbala, a svaki kontakt, ofsajd, igranje rukom, biće tema debata i rasprava.

Važnu ulogu imaće sutkinja Jelena Cvetković koja će biti u VAR sobi. Ona je ispisala istoriju srpskog fudbala kada je 2022. godine bila glavni sudija na utakmici između Radničkog i Radnika u Kragujevcu. Bila prva dama koja je dobila priliku da u elitnom rangu srpskog fudbala vodi utakmicu.

Ko je Jelena Cvetković?

Rođena je u Leskovcu 1991. godine. Počela je da trenira fudbal u rodnom gradu sa 12 godina, igrala je u ŽFK Lavice jednu deceniju, da bi krenula putem fudbalskih sudija. Sticala je iskustvo preko nižih liga, da bi prije tri godine stigla do najvišeg ranga srpskog fudbala.

Sudila je prvenstvo u Americi za djevojčice do 15 godina, gdje je od 60 sudija izabrana da sudi finale turnira između SAD i Meksika. Srpsku ligu Istok je sudila pet godina, nakon čega dobija zvanje FIFA sudije i prelazi na listu Prve lige Srbije kao glavni sudija. Prvu ligu Srbije je sudila nekoliko godina, a onda je stigla i do najvišeg ranga srpskog fudbala gdje je ispisala istoriju kao prvi ženski glavni sudija na terenima u Srbiji. Od uvođenja VAR tehnologije u Srbiji je redovno na listi VAR sudija Superlige, a postala je u prva žena na listi UEFA VAR sudija.

Dijelila je pravdu na Evropskom prvenstvu za žene do 19 godina, koje se održalo u Belgiji i bila je učesnik finala kao četvrti sudija na utakmici između Španije i Njemačke.

Jednom prilikom je odgovorila na zlurade komentare da žena ne može biti vrhunski fudbalski sudija. "U automobile se od nedavno razumijem, jer sam kupila auto, znam i svaki auto koje je marke, a da se ne razumijem u fudbal ne bih dogurala dovde...", rekla je Jelena Cvetković u jednom intervjuu.