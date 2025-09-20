Sve informacije o vječitom derbiju: Kad se igra, gdje je prenos i u kojim sastavima će igrati Partizan i Zvezda

Partizan i Crvena zvezda odigraće prvi vječiti derbi u novoj sezoni. Pred ovaj meč crno-bijeli su prvi na tabeli i prepustili su ulogu favorita najvećem rivalu.

Partizan i Crvena zvezda sastaće se po 177. put. Novi derbi odigraće se u Humskoj danas sa početkom u 19 časova. U ovaj meč crno-bijeli ulaze sa prednošću na tabeli, imaju 19 bodova, poen više i meč manje od najvećeg rivala. Prepustili su ulogu favorita crveno-bijelima, ali se nadaju da mogu da naprave iznenađenje.

Vlada veliko interesovanje za okršaj "vječitih", najavljeno je da su sve karte rasprodate i da će stadion u Humskoj da bude ispunjen do posljednjeg mjesta. Očekuje se da će na tribinama biti navijači oba kluba i oba tima su naglasila da se "nadaju da će sve da prođe u najboljem redu i sjajnoj atmosferi bez incidenata".

Kada su u pitanju derbiji odigrani u ovoj kalendarskoj godini u prvom okršaju u februaru bilo je neriješeno (3:3), dok je u aprilu Zvezda pobedila (2:1). Dosta toga se promijenilo od tih mečeva, prvenstveno kada su u pitanju sastavi dva tima.

Gdje je prenos?

Meč u Humskoj počinje od 19 časova i obezbijeđen je direktan prenos duela vječitih rivala. Prenos će biti na Areni sport Premium 1.

Naravno, tekstualni prenos biće na MONDU i na taj način možete da pratite dešavanja sa stadiona.

Ko sudi?

Meč u Humskoj sudiće Nenad Minaković. Pomoćnici su mu Nikola Borović i Boško Božović, četvrti sudija je Milan Mitić. U VAR sobi biće Momčilo Marković i Jelena Cvetković.

Srđan Blagojević i Vladan Milojević su uoči meča pružili podršku arbitrima i poručili su "da se nadaju da će glavni protagonisti biti igrači i da se neće pričati o suđenju poslije meča".

U kakvim sastavima će igrati Partizan i Zvezda?

Izvor: MN PRESS

Srđan Blagojević je još na konferenciji rekao da zna tim za derbi i nije imao puno dilema. Ovako bi trebalo da izgleda postava Partizana:

M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević

Vladan Milojević je na konferenciji istakao da je "na slatkim mukama" kada je u pitanju sastav tima za večiti derbi. Ovako bi trebalo da izgleda postava Zvezde:

Mateuš - Seol, Veljković, Leković, Tiknizjan - Hendel, Elšnik, Kostov - Katai, Ivanić - Arnautović

Šta su rekli treneri?

Izvor: Nikola Mitic/© MN press, all rights reserved

Uoči meča održane su konferencije za medije na kojima su govorili Blagojević i Milojević. Šef struke Partizana je ulogu favorita prepustio Zvezdi.

"Bez obzira na sva dešavanja iz prethodnog perioda i na našu želju, veru u ono što radimo i moju vjeru u ekipu koju emitujem u svakom trenutku, na svakom sastanku, treningu, bez obzira na to koliko verujem. Svi ćete se složiti i što nije sporno, a to je da je Zvezda veliki favorit na papiru. Ne samo zbog činjenice da je ekipa tri, četiri puta skuplja od naše ekipe, nego i zbog činjenice da je ekipa koja je pravljena za Ligu šampiona. Imaju svoj kvalitet što su pokazali u prethodnom periodu i u našem prvenstvu i Evropi. Imaju širinu i kvalitet, zbog svega toga je Zvezda favorit na papiru", rekao je Blagojević.

Trener Zvezde Milojević ima potpuno suprotno mišljenje od svog kolege i smatra da u derbiju nema favorita.

"Partizan od početka sezone igra dobro, što je i pokazao, igrali su dobro i u Evropi. U nekim utakmicama su neočekivano gubili, igraju sa samopouzdanjem. Ako pogledate tabelu, Partizan je lider, ima samo jedan neriješen rezultat. Dosta golova daju. Zvezda je takav klub da uvijek postoji pritisak.Ne ulazim u to, ali možda u nekim drugim utakmicama možemo da pričamo o favoritima. U derbiju toga nema", jasan je Milojević.