logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milojević riješio jedini problem pred Partizan: Ovo je tim Crvene zvezde za "vječiti" derbi

Milojević riješio jedini problem pred Partizan: Ovo je tim Crvene zvezde za "vječiti" derbi

0

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević mogao bi da iznenadi izborom bonusa za derbi protiv Partizana, ali i da predstavi novog bisera u crveno-bijelom taboru.

Sastav Zvezde za vječiti derbi Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde imaju meč manje od Partizana u tekućoj sezoni Superlige, a to bi mogao da bude jedan od razloga zbog kojih "vječiti" derbi u Humskoj čekaju sa druge pozicije. U ovakvim mečevima pozicije na tabeli nisu previše važne - to će vam reći bilo koji trener, a Vladan Milojević i ponoviti nekoliko puta, kao što je bio slučaj u najavi meča.

Ipak, dio fudbalske javnosti smatra da Zvezda mora da pobijedi Partizan na gostujućem terenu. Po tržišnim cijenama ima daleko skuplji tim, prvotimci u crveno-bijelim dresovima mnogo su iskusniji, a iza Zvezde je niz šampionskih titula i ubjedljiv trijumf u Humskoj (4:0) prošle sezone.

Milojević će pokušati da stigne do pobjede u Humskoj, koja bi mu donijela i skok na tabeli. Najveća dilema pred trenerom Zvezde tiče se drugog bonusa u startnoj postavi, a šansu bi mogao da dobije Luka Zarić (16) koji je u prethodnoj rundi domaćeg šampionata debitovao za seniorski tim Zvezde. Najveće šanse da bude "drugi bonus" ima Stefan Leković - dok je siguran u timu za derbi izuzetno talentovani Vasilije Kostov.

Što se ostatka tima tiče, reklo bi se da nema dilema. Na golu će biti Mateuš, brazilski čuvar mreže koji je tokom ljeta stigao u klub i odmah se ustalio među stativama. Imao je veoma dobrih partija na samom početku sezone i možda čak bio i najsigurniji u Zvezdinoj defanzivi.

Posljednju liniju odbrane, prije nego što se stigne do Mateuša, trebalo bi da čine bekovi Seol Jung Vu po desnom i Nair Tiknizjan po lijevom boku, dok će štoperski tandem činiti Stefan Leković i Miloš Veljković. Rekli smo već da postoje određene šanse da se u startnoj postavi nađu štoper Stefan Leković ili lijevi bek Adem Avdić, ali one nisu velike.

Veliko pojačanje Tomaš Hendel i Timi Maks Elšnik praviće društvo mladom Vasiliju Kostovu na sredini terena, a od njih se mnogo očekuje. Važne bitke vodiće se na sredini terena, a i brojni skauti gledaće baš taj dio terena jer će se Kostov "sudariti" sa Dragojevićem i Ugrešićem, najtalentovanijim igračima Partizana.

Kapiten Mirko Ivanić ponovo će zauzeti svoje karakteristično mjesto na lijevom krilu, dok će se u istoj liniji tima naći i Aleksandar Katai, iako je Milojević probao da ga sakrije. "Mogao bi Katai da bude važan faktor, ako bude igrao. Ja se samo molim Bogu za Saletovo zdravlje", rekao je Milojević na konferenciji i možda tako najavio Bruna Duartea u startnoj postavi. Nisu velike šanse da vidimo kako Brazilac funkcioniše u tandemu sa Markom Arnautovićem, koji će predvoditi napad nakon odlaska Šerifa Endiajea, vjerovatno će Katai kao strijelac čak 11 prvenstvenih golova ove sezone od prvog minuta na teren.

Dakle, da rezimiramo, očekivani tim Crvene zvezde izgleda ovako: Mateuš - Seol, Veljković, Leković, Tiknizjan - Hendel, Elšnik, Kostov - Katai, Ivanić - Arnautović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Vladan Milojević FK Partizan vječiti derbi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC