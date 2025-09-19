Milojević riješio jedini problem pred Partizan: Ovo je tim Crvene zvezde za "vječiti" derbi

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević mogao bi da iznenadi izborom bonusa za derbi protiv Partizana, ali i da predstavi novog bisera u crveno-bijelom taboru.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde imaju meč manje od Partizana u tekućoj sezoni Superlige, a to bi mogao da bude jedan od razloga zbog kojih "vječiti" derbi u Humskoj čekaju sa druge pozicije. U ovakvim mečevima pozicije na tabeli nisu previše važne - to će vam reći bilo koji trener, a Vladan Milojević i ponoviti nekoliko puta, kao što je bio slučaj u najavi meča.

Ipak, dio fudbalske javnosti smatra da Zvezda mora da pobijedi Partizan na gostujućem terenu. Po tržišnim cijenama ima daleko skuplji tim, prvotimci u crveno-bijelim dresovima mnogo su iskusniji, a iza Zvezde je niz šampionskih titula i ubjedljiv trijumf u Humskoj (4:0) prošle sezone.

Milojević će pokušati da stigne do pobjede u Humskoj, koja bi mu donijela i skok na tabeli. Najveća dilema pred trenerom Zvezde tiče se drugog bonusa u startnoj postavi, a šansu bi mogao da dobije Luka Zarić (16) koji je u prethodnoj rundi domaćeg šampionata debitovao za seniorski tim Zvezde. Najveće šanse da bude "drugi bonus" ima Stefan Leković - dok je siguran u timu za derbi izuzetno talentovani Vasilije Kostov.

Što se ostatka tima tiče, reklo bi se da nema dilema. Na golu će biti Mateuš, brazilski čuvar mreže koji je tokom ljeta stigao u klub i odmah se ustalio među stativama. Imao je veoma dobrih partija na samom početku sezone i možda čak bio i najsigurniji u Zvezdinoj defanzivi.

Posljednju liniju odbrane, prije nego što se stigne do Mateuša, trebalo bi da čine bekovi Seol Jung Vu po desnom i Nair Tiknizjan po lijevom boku, dok će štoperski tandem činiti Stefan Leković i Miloš Veljković. Rekli smo već da postoje određene šanse da se u startnoj postavi nađu štoper Stefan Leković ili lijevi bek Adem Avdić, ali one nisu velike.

Veliko pojačanje Tomaš Hendel i Timi Maks Elšnik praviće društvo mladom Vasiliju Kostovu na sredini terena, a od njih se mnogo očekuje. Važne bitke vodiće se na sredini terena, a i brojni skauti gledaće baš taj dio terena jer će se Kostov "sudariti" sa Dragojevićem i Ugrešićem, najtalentovanijim igračima Partizana.

Kapiten Mirko Ivanić ponovo će zauzeti svoje karakteristično mjesto na lijevom krilu, dok će se u istoj liniji tima naći i Aleksandar Katai, iako je Milojević probao da ga sakrije. "Mogao bi Katai da bude važan faktor, ako bude igrao. Ja se samo molim Bogu za Saletovo zdravlje", rekao je Milojević na konferenciji i možda tako najavio Bruna Duartea u startnoj postavi. Nisu velike šanse da vidimo kako Brazilac funkcioniše u tandemu sa Markom Arnautovićem, koji će predvoditi napad nakon odlaska Šerifa Endiajea, vjerovatno će Katai kao strijelac čak 11 prvenstvenih golova ove sezone od prvog minuta na teren.

Dakle, da rezimiramo, očekivani tim Crvene zvezde izgleda ovako: Mateuš - Seol, Veljković, Leković, Tiknizjan - Hendel, Elšnik, Kostov - Katai, Ivanić - Arnautović.