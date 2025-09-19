"Pogledajte tabelu, samo je meni lakše iz godine u godinu": Milojevića naljutilo jedno pitanje pred derbi

Vladan Milojević je pred derbi pričao o očekivanjima, Partizanu, sudiji, navijačima i svemu što očekuje Crvenu zvezdu u Humskoj.

Crvena zvezda i Partizan odmjeriće snage po 177. put. U Humskoj će se odigrati meč u subotu (19 časova), a uoči te utakmice održane su konferencije za medije. Vladan Milojević odmah je upitan za komentar kolege Srđana Blagojevića koji je prepustio ulogu favorita rivalu.

"Što se tiče pitanja, nemam običaj da komentarišem šta pričaju drugi treneri. Pričali smo dosta puta u vezi toga. Prije ove utakmice i uopšte sam mišljenja da u derbijima nema favorita. Nikada nije ni bilo .Da li je i u prošlosti bilo da je neka ekipa bodovno pobjegla, da li je Kup utakmica ili kada god, derbi utakmice su takve da se igraju bez favorita", počeo je Milojević.

Naglasio je šef struke crveno-bijelih da je na slatkim mukama kada je u pitanju sastav ekipe.

"Znate kako, činjenica je da smo mi za vrijeme reprezentativne pauze ostali bez dosta igrača i planski. U ovom trenutku imamo i dosta igrača koje tek treba da implementiramo u našu igru. Imam slatke muke, to je moj odgovor. Imamo dosta dobrih igrača i starijih i mlađih. Imam slatke muke sa sastavom. Za pohvalu je da su vrijedni, treniraju, svjesni su da imamo i dosta stranaca i da mogu da igraju samo četvorica. Pojedini ostanu van protokola. Profesionalci su, razgovarali smo. Neko će izostati i sutra, možda ne zato što po kvalitetu to ne zaslužuje, nego zato što tako mora da bude.

"Pogledajte tabelu, Partizan je lider"

Imao je Milojević samo riječi hvale na račun najvećeg rivala i na svemu što je Partizan do sada prikazao.

"Partizan od početka sezone igra, što je i pokazao, igrali su dobro i u Evropi. U nekim utakmicama su neočekivano gubili, igraju sa samopouzdanjem. Ako pogledate tabelu, Partizan je lider, ima samo jedan neriješen rezultat. Dosta golova daju. Zvezda je takav klub da uvijek postoji pritisak. Ne ulazim u to, ali možda u nekim drugim utakmicama možemo da pričamo o favoritima. U derbiju toga nema."

Upitan je i za bonus igrače i da li mu to pravi problem prilikom izbora igrača u postavi.

"Znate kako, kada je to pravilo uvedeno bio sam jedan od trenera koji je podigao ruku za to. Ne mogu da pričam. Imali smo Velju Milosavljevića koji je ispunjavao tu obavezu, ne obavezu, nego da je bonus po godištu. Pod navodnicima taj mali Velja igra u Premijer ligi danas. Imamo dosta igrača. Vjerujem u njih. Nemamo nešto tu da posebno komentarišem. Ako donosi boljitak srpskom fudbalu, vidimo da dosta ekipa igra sa više bonusa kao što smo mi radili. Ne treba ih dijeliti na bonus igrače i na ostale igrače. Precizno da odgovorim, imamo igrače koji će se tek pojaviti i mislim da će opravdati i moje povjerenje i poverenje kluba za razvoj, biće to benefit za klub."

"Nema favorita u derbiju"

Za razliku od Blagojevića, Milojević je ponovo naglasio da u derbiju nema uloge favorita.

"Svaka utakmica koja se odigra, posebno derbi, kada se završi nema više dodirnih tačaka sa sljedećim mečom. Kada igrate derbi priče o favoritima padaju u vodu čim počne meč. Inspiracija jednog igrača ili jedna greška, loše postavke, kornera, auta, može da odluči meč. U prošlosti smo dosta toga vidjeli. Onog trenutka kada se derbi završi, sljedeći je drugačiji."

Nije ulazio u to da li je ta izjava Blagojevića bila taktički potez.

"Ne znam. Ako se ne varam nisam do sada odgovarao na komentare kolega. Ima razlog zašto je to rekao, rekao je to. Ne tražite od mene da to komentarišem. Nisam video njegovu izjavu, ne bih se upuštao u te komentare."

Istakao je da je samo Rade Krunić povrijeđen i da je dobra vijest da oporavak teče dobro, pa je upitan i za to kako će nadoknaditi odlazak Šerifa Endiaja koji je imao odlične partije u derbijima.

"Šerif je bio važan igrač za nas, ali ne treba sada pričati o njemu. Hvala mu na svemu. Dao je dosta Zvezdi, a i njemu je Zvezda dala dosta toga. Ne bi trebalo sada da pričamo o njemu. Imamo igrače koji mogu da ga zamijene, vidjećemo kako će izgledati od narednog derbija.

O Ligi šampiona i sudiji Minakoviću

Jedno od pitanja koje je po malo i iznenadilo trenera Zvezde bilo je da prokomentariše to što je Bode/Glimt ostvario dobar rezultat u Ligi šampiona, kao i Pafos.

"Pa dobro, znate kako. To je vrhunsko takmičenje u svakom slučaju. Sada da kažem da komentarišem Bodo ili Pafos ili Kairat koji se kvalifikovao. Mogu da kažem da mi je žao što se mi ne nalazimo u tom takmičenju. Bože moj, idemo dalje."

Kratko je prokomentarisao i suđenje i izbor Minakovića za glavnog arbitra.

"Okej je što ste me pitali. Rekao sam i prošli put da vjerujem u srpske sudije. Bar u ovom dijelu sezone, ako ćemo da komentarišemo da je dosta toga bilo dobro. Generalno mogu da kažem da oni daju svoj maksimum, griješe i oni, ljudi su. Volio bih da protagonisti budu igrači. Fudbal je igra greške, prvo griješimo mi kao treneri i igrači, nadam se da će da bude što manje grešaka i da će derbi da bude takav da pripada igračima i da pričamo o njima poslije meča."

"Samo je meni sve lakše"

Izvor: Nikola Mitic/© MN press, all rights reserved

Potvrdio je Milojević da ima plan za Partizan, a na pitanje kako mu djeluje to što ove godine ima najjači sastav u Zvezdi i da mu je lakše da bira igrače, malo se iznervirao.

"Sviđa mi se i lakše mi je, ne znam na šta mislite da će mi biti lakše, pošto je meni svake godine lakše nego prethodne. Imamo dobar sastav. Rekao sam i napomenuću opet, najveća nepoznanica smo mi sebi sami. Moramo da implementiramo drugačije igrače, drugačije karakteristike. To je fudbal, to je činjenica, moramo da se prilagodimo takvim stvarima. Da kažem da smo imali 'praznu nedjelju', bez takmičenja. Od derbija nas očekuju mečevi konstantno u Evropi i domaćem šampionatu."

Nije htio da otkriva da li će Katai da bude u postavi i da li bi mogao da bude iks faktor derbija.

"Ako bude igrao možda će biti iks faktor. Ne znam. Sale je u sjajnoj formi. Raduje me njegov odnos prema treningu i prema igri. O kvalitetima ništa nije sporno. Ja sam kao njegov trener, molim Boga samo da bude zdrav. Za ostalo ne bih imao nešto posebno da dodam."

Na kraju je imao poruku za navijače. Očekuje se da će stadion da bude pun.

"Složio bih se i to bi bio i moj odgovor, da bude praznik fudbala, da derbi bude derbi, da protagonisti budu igrači. Da navijači navijaju, oni znaju da naprave ambijent i da bude sve u sportskom duhu, da bude bez problema", zaključio je Milojević.