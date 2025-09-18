"Dobar je Seltik, ali mislimo samo na derbi": Mrkela poslao poruku pred Partizan - Zvezda u Humskoj

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela najavio je dva veoma važna meča koji očekuju ekipu u narednom periodu.

Crvena zvezda počinje veoma naporan raspored, pošto će u narednom periodu igrati po dva meča nedjeljno. Prvi od njih je protiv Partizana, a sportski direktor Mitar Mrkela ističe da je to i najbitniji okršaj jer crveno-bijeli idu meč po meč i ne razmišljaju o narednim rivalima.

"Pred nama je izuzetno važan period jesenjeg dijela sezone, jer nas očekuju dvije velike utakmice, najprije vječiti derbi, a potom duel sa Seltikom u Ligi Evrope. Kao što uvijek naglašavamo, za nas je prvi sljedeći meč najvažniji, i zato je sav fokus sada na derbiju i da ostvarimo rezultat koji će nam dati dodatno samopouzdanje pred evropski izazov", rekao je sportski direktor Crvene zvezde.

Svjestan je Mitar Mrkela da će meč protiv Seltika biti izuzetno težak, a zato će fudbalerima na terenu biti potrebna podrška sa tribina. Puna Marakana mogla bi da pomogne crveno-bijelima, a trijumfalan početak da najavi dobre evropske rezultate u ovoj sezoni.

"Očekuje nas težak meč sa Seltikom, koji je klub bogate tradicije, uvijek kvalitetan i zahtjevan protivnik. Imao sam priliku da igram prijateljski meč protiv njih na proslavi stogodišnjice kluba i od tada nosim lijepe uspomene, ali i veliko poštovanje prema tom timu. Siguran sam da nas i na Marakani čeka pravi spektakl. Zvezdi je podrška navijača uvijek bila presudna i zato ih pozivam da u što većem broju dođu na stadion. Zajedno možemo da stvorimo atmosferu koja će dati vjetar u leđa našim fudbalerima i pomoći im da naprave još jedan veliki rezultat. Vjerujem da ćemo zajedno uživati u fudbalu i da ćemo još jednom pokazati koliko Zvezda ima vjernu i snažnu armiju navijača", dodao je Mrkela.

Podsjećamo, Crvena zvezda gostuje Partizanu u subotu (20. septembar) od 19 časova, a zatim u četvrtak (25. septembar) igra protiv Seltika na svom stadionu od 21. Crvenu posle toga čeka duel protiv Radničkog iz Kragujevca na svom terenu i gostovanje Portu u drugom kolu Lige Evrope, a nakon gostovanja Napretku predstoji još jedna reprezentativna pauza.