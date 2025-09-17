logo
Talenat Crvene zvezde napustio "Marakanu": Otišao po minute u OFK Beograd

Talenat Crvene zvezde napustio "Marakanu": Otišao po minute u OFK Beograd

Autor Dragan Šutvić
0

Perspektivni vezista nastaviće karijeru na Karaburmi.

Jovan Šljivić otišao u OFK Beograd Izvor: MN PRESS

Talentovani vezista Crvene zvezde Jovan Šljivić prelazi na pozajmicu u OFK Beograd, objavio je Meridian sport. Perspektivni fudbaler provešće među "romantičarima" ovu sezonu i pokušaće da iskoristi priliku koju ne bi mogao da dobije zbog "gužve" u sredini terena branioca titule.

Šljivić je ove sezone nastupio tri puta za Zvezdu i za 270 minuta u Superligi ostvario dvuhe asistencije, uz nastup protiv Linkolna na početku kvalifikacija za Ligu šampiona. Njegov novi tim poslije osam odigranih utakmica ima 10 bodova i osmi je na tabeli.

Jovan Šljivić bi mogao da debituje za OFK na gostovanju Železničaru u SC Mladost u Pančevu u subotu od 19.30 časova, u terminu u kojem će njegovi dojučerašnji saigrači iz Zvezde igrati 177. vječiti derbi protiv Partizana u Humskoj.

Tagovi

Jovan Šljivić FK Crvena zvezda fudbal OFK Beograd transferi Superliga Srbije

