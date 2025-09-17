Poznato ko sudi 177. vječiti derbi: Iskusni sudija po treći put na najtežem zadatku

Novosađanin Nenad Minaković delegiran za okršaj Partizana i Zvezde u 9. kolu Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Poznato je ko sudi 177. "vječiti derbi" koji je na programu u subotu 20. septembra od 19 časova na stadionu u Humskoj. U pitanju je iskusni arbitar Nenad Minaković, kome će pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić, prenosi "Telegraf".

Minaković je sudio okršaj najvećih rivala 22. februara 2025. godine kada je rezultat na stadionu "Rajko Mitić" bio neriješen 3:3. Minaković u Superligi sudi od 2017. godine, a pod okriljem UEFA i FIFA od 2021. Ovo će mu biti treći meč Zvezde i Partizana na kome će dijeliti pravdu, pošto je prvi put dobio najteži zadatak u srpskom fudbalu u decembru 2023. kada je Partizan slavio sa 2:1.

Natho i Minaković

Izvor: MN PRESS

Oba tima dočekuju derbi u dobrom raspoloženju, pošto je Zvezda slavila protiv Železničara sa 7:1, dok je Partizan bio ubjedljiv protiv Spartaka sa 5:2. Biće ovo meč za prvo mjesto na tabeli Superlige, pošto su crno-bijeli trenutno na čelu sa 19 bodova i jednom utakmicom više, slijedi aktuelni šampion sa 18.