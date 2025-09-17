logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato ko sudi 177. vječiti derbi: Iskusni sudija po treći put na najtežem zadatku

Poznato ko sudi 177. vječiti derbi: Iskusni sudija po treći put na najtežem zadatku

0

Novosađanin Nenad Minaković delegiran za okršaj Partizana i Zvezde u 9. kolu Superlige Srbije.

Nenad Minaković sudi 177. vječiti derbi Izvor: MN PRESS

Poznato je ko sudi 177. "vječiti derbi" koji je na programu u subotu 20. septembra od 19 časova na stadionu u Humskoj. U pitanju je iskusni arbitar Nenad Minaković, kome će pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić, prenosi "Telegraf".

Minaković je sudio okršaj najvećih rivala 22. februara 2025. godine kada je rezultat na stadionu "Rajko Mitić" bio neriješen 3:3. Minaković u Superligi sudi od 2017. godine, a pod okriljem UEFA i FIFA od 2021. Ovo će mu biti treći meč Zvezde i Partizana na kome će dijeliti pravdu, pošto je prvi put dobio najteži zadatak u srpskom fudbalu u decembru 2023. kada je Partizan slavio sa 2:1.

Natho i Minaković
Izvor: MN PRESS

Oba tima dočekuju derbi u dobrom raspoloženju, pošto je Zvezda slavila  protiv Železničara sa 7:1, dok je Partizan bio ubjedljiv protiv Spartaka sa 5:2. Biće ovo meč za prvo mjesto na tabeli Superlige, pošto su crno-bijeli trenutno na čelu sa 19 bodova i jednom utakmicom više, slijedi aktuelni šampion sa 18.

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal vječiti derbi Nenad MInaković Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC