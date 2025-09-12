Budi pouzdan i uvijek budi pravi, kao Šerif Endiaje: Crvena zvezda će ovakvu "devetku" teško ponovo naći

Odlazak Šerifa Endiajea ostaviće veliku prazninu na "Marakani".

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda definitivno se ovog petka rastala sa jednim od svojih najznačajnijih i najboljih napadača - Šerifa Endiajea (29). Požrtvovani centarfor otići će u turski klub Samsunspor, za pet miliona evra, što je za milion evra više od iznosa koji je Zvezda dala za njegovu kupovinu u ljeto 2023, kada ga je dovela iz Adane za četiri miliona.

Na "Marakani" je odigrao 89 utakmica, dao 40 golova i ostvario 12 asistencija. Na njoj je zaradio i poziv u reprezentaciju Senegala i na njoj je ušao u srce trenera Vladana Milojevića, saigrača i navijača, koji su u njemu dobili sve što jedan klub želi od napadača.

Pouzdani špic je poslije komplikovanog početnog perioda u Beogradu i promjene trenera postao jedan od najznačajnijih napadača Zvezde u 21. veku, za kojim će definitivno ostati praznina, pa makar je popunjavao i veliki Marko Arnautović.

Od teškog početka do zvjezdanih trenutaka

Izvor: MN PRESS

Bilo je potrebno da prođe 12 utakmica Superlige da bi se Endiaje 2023. u njoj "upisao". U Ligi šampiona se u tom periodu takođe mučio kada je bilo važno, a dvije asistencije te jeseni 2023. nisu umivale činjenicu da nije bio efikasan.

Ni gol u derbiju, udarcem iz peterca pod prečku u Humskoj, nije mu na kraju te poluzone popravio situaciju, jer je Partizan pobijedio 2:1. Sumnje su ostale, a negativna iskustva Zvezde iz prošlosti sa lošim napadačima poput Loisa Dionija i Kalife Kulibalija kratila su strpljenje na Marakani i oko nje. Ipak, Endiaje je uvijek odgovarao sa još više truda i sa još više pomoći ekipi.

Poslije odlaska Baraka Bahara i dolaska Vladana Milojevića, kao i rada sa ekipom tokom zimskih priprema, "Marakana" je dočekala Endiajea kakvog je znala sve do današnjeg dana i odlaska u Tursku. Na proljeće je postigao još 10 golova, a u takvom ritmu je odigrao i kompletnu sezonu 2024/25, u kojoj je postigao 22 gola i namjestio sedam

Snažan i pokretan, spreman da "krvari koljena" i da se potpuno podredi ekipi, Endiaje je postao prototip centarfora na čija leđa može da se osloni čitav tim i kakvog trener Vladan Milojević ne bi mijenjao ni za šta.

Posljednji dani na Marakani

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pokušao je Endiaje ovog ljeta da uvede Zvezdu u Ligu šampiona, učestvovao u njena četiri gola u kvalifikacijama (po dva kao struhelac i asistent) i bez obzira na to što je bilo jasno da će otići, skori rastanak se nije primhećivao u njegovim igrama.

Požrtvovan u Novom Pazaru kao i u Ligi šampiona, Šerif je svojim igrama i pristupom postavio standard koji neće biti lako dostići ni njegovim naslhednicima sa "devetkom" na dresu, ni sportskom sektoru Zvezde u potrazi za takvim igračem.

Ušao u istoriju vječitih derbija

Izvor: MN PRESS

Povrh svega, a navijačima svakako izuzetno važno, Šerif Endiaje bio je jedan od najefikasnijih napadača Zvezde u istoriji "vječitih derbija".

U sedam mečeva protiv Partizana postigao je čak osam golova i samo jednom doživio poraz, u navedenom derbiju u zimu 2023. Njegov skor protiv crno-bijelih je 4-2-1, a samo prošle sezone postigao je pet golova u derbijima, uključujući i het-trik u pobjedi 4:0 na stadionu crno-bijelih.

Na rastanku sa Zvezdom, ispred njega će biti samo petorica boljih strijelaca u "večitim derbijima". I to pokazuje koliko je dubok trag koji ostaje za Šerifom Endiajeom u Ljutice Bogdana.

Marko Valok (Partizan) - 13 golova Bora Kostić (Crvena zvezda) - 9 golova Dragan Džajić (Crvena zvezda) - 9 golova Kosta Tomašević (Crvena zvezda) - 8 golova Milan Galić (Partizan) - 8 golova Šerif Endiaje (Crvena zvezda) - golova

