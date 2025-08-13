logo
Nepristojna ponuda za najboljeg igrača Crvene zvezde: Kako sa "Marakane" ovo da odbiju?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda dobila dvije ponude od osam miliona evra za Šerifa Endiajea i pitanje je kako to može da odbije, pošto mu ugovor ističe za godinu dana.

Nepristojna ponuda za najboljeg igrača Crvene zvezde: Kako sa "Marakane" ovo da odbiju? Izvor: MN PRESS

Šerif Endiaje je najbolji fudbaler Crvene zvezde i to je dokazao i prethodne noći protiv Leha, ne samo zbog gola koji je postigao sa "bijele tačke" u finišu prvog poluvremena. Može da se kaže da je Endiaje zapravo centralna figura igre Crvene zvezde, sa njim sve počinje i sa njim se zadržava, tako da je jasno koliko bi Vladan Milojević i navijači crveno-bijelih voljeli da ostaje i poslije kvalifikacija, ali za to su šanse zaista male...

Razlog su ozbiljne ponude koje stižu za njega i koje će Zvezda - još manje Šerif Endiaje - moći da odbiju. Prema informacijama "Meridijan sporta", stigle su dvije ponude iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Zvezda bi u slučaju prodaje zaradila oko 8 miliona evra.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ne navodi se koji klubovi su u pitanju, ali već duže vremena prate Šerifa Endiajea i poslali su mu i odlične lične uslove, pa bi zaradio i duplo više novca nego što je to slučaj u Crvenoj zvezdi gdje igra za manje od milion evra po sezoni.

Iako je prvobitno Šerif Endiaje želio da ode na Zapad, da se oproba u nekoj jačoj ligi jer su ga pratili klubovi iz Francuske i Engleske, čini se da su daleko bolji finansijski uslovi ipak "iks faktor" koji će ga odvesti na Bliski istok, pod uslovom da se nešto ne promijeni do kraja prelaznog roka.

Šta će Zvezda ako ode Šerif Endiaje?

Ako dođe do rastanka poslije Pafosa - Crvena zvezda najvjerovatnije neće dovoditi pojačanje u napadu. Preciznije, već ga je dovela u vidu Marka Arnautovića, dok sjajno ove sezone igra i Bruno Duarte, strijelac pet golova u svim takmičenjima. Takođe, Crvena zvezda se oslanja dosta i na Aleksandra Kataija, šansu je počeo da dobija i mladi Damjanović, tako da nije naročito vjerovatno da će stići novi napadač.

Šerif Endiaje je inače prije Zvezde igrao za Beveren, Goztepe, Goricu, Šangaj i Adanu, a u dresu Zvezde ima učinak od 39 golova i 11 asistencija na 86 utakmica.

(MONDO)

