Ne, Zvezda nije kupila ovog Šerifa: On je najljepše djelo Vladana Milojevića i ne smije da ode

Crvena zvezda u svojim redovima ima mnogo velikih igrača, ali njena igra najviše zavisi od Šerifa Endiajea. I to ne onog kog je kupila prije dvije godine, nego onog koga je svojim rukama napravio Vladan Milojević. Zato mora da mu ga sačuva u timu.

Šerif Endiaje osvaja loptu i odlaže je ka Milsonu, a onda se odaljava od njega da bi mu napravio mjesta i razvukao zadnju liniju Leha. Okreće se ka golu i čeka centaršut, ali čim shvata da mu lopta ide iza leđa, uspijeva da se okrene, prihvati je u letu lijevom, kao na plaži. Fintom tijela dvojicu igrača povlači na lijevu stranu, a onda desnom nogom idealno odlaže za Radeta Krunića koji je natrčavao na 16 metara. Bum. Zvezda vodi u Poznanju 1:0.

Kada bi u sedam sekundi nekome morali da pokažete ko je i šta je Šerif Endiaje, teško da biste mogli da nađete bolji primjer od vodećeg gola Zvezde protiv Leha, u velikoj pobjedi u kvalifikacijama za Ligu šampiona (3:1). Iako je Rade Krunić pogodio dva puta, a Bruno Duarte zapečatio ubjedljiv trijumf, ono što je Šerif radio protiv Leha zaista zaslužuje posebnu pohvalu.

Kao i obično, od njega je sve počinjalo. Bio je prva linija presinga, tukao se sa defanzivcima Leha da ga danas vjerovatno bole sva rebra, trčao toliko da je morao da prenoći u hladnim oblogama, ali ništa to nije slučajno.

Šerif Endiaje zna dobro koliko je dužan Vladanu Milojeviću i slobodno možemo da kažemo da je to njegovo najljepše djelo. Pa i remek-djelo. Znamo koliko fudbalera je prošlo kroz Milojevićeve ruke, da je zaista mnoge od njih uspio drastično da poboljša, oblikuje, posebno u onom prvom mandatu (Stojković, Jovičić, Savić...), ali niti jedan fudbaler Zvezde ne može da kaže da toliko duguje jednom treneru kao što je to slučaj sa Šerifom Endiajeom.

Sjećate li se starog Šerifa?

Lako bi moglo da se pretpostavi da je Crvena zvezda za četiri miliona evra u leto 2023. godine zapravo i kupila ono što danas ima, ali to nije tako. Iako je Šerif Endiaje došao sa statusom vrlo učinkovitog fudbalera u Turskoj, koji je i ranije imao navike da svoju igru bazira na igri leđima, obrise ovoga što je danas, apsolutno nigdje kao u Zvezdi nije "pucao od samopouzdanja" i bio pokretačka snaga tima.

U svojoj prvoj polusezoni u Crvenoj zvezdi zapravo je već bio označen kao promašaj, pošto je kod Baraka Bahara za čitavu jesen postigao svega četiri gola. Od toga je dva dao u Kupu Srbije protiv Trajala i Radničkog iz Niša, jedan u onom jedinom osvojenom bodu u Ligi šampiona protiv Jang bojsa (2:2), a prvi u Superligi u posljednjem kolu jesenjeg dijela šampionata - u porazu od Partizana (2:1).

Taj prvi period Šerifa Endiaja obilježili su pre svega promašaji, možemo slobodno da kažemo i "smotanost" u određenim trenucima meča, pa se očekivalo i da će biti prvi fudbaler koga će Vladan Milojević pokušati da se otarasi.

"Samo njega ne diraj", otprilike je rekao Milojević u razgovoru sa Terzićem, obećavajući da će se stvari brzo promijeniti.

Kako je Šerif - postao ovaj Šerif?

I zaista je bilo tako. Do kraja sezone Šerif je uspio da postigne još 11 golova u domaćem prvenstvu i odveo je Zvezdu do nove titule, tako da je njegov učinak - kada se podvuče crta - bio 39 utakmica, 15 golova i tri asistencije.

"Obavili smo razgovore s Šerifom Endiajeom, njegova želja je da ostane. Radiće se s njim na psihološkom planu, potpuno mu je bila razbijena glava. Previše je gledao komentare na društvenim mrežama. Ovo što je pružio, to nije bio Šerif. Ovo nije igrač kog je Bahar dovao da igra u Zvezdi. U Turskoj je davao golove, a svi znamo da je tamošnja liga jača", rekao je Zvezdan Terzić pre nego što će Senegalac eksplodirati kod Vladana Milojevića.

U idućoj sezoni, još važniji i još učinkovitiji - 42 utakmice, 22 gola i sedam asistencija, a pričamo o fudbaleru čiji se doprinos zapravo i ne iskazuje najbolje u statistici.

Pritisak koji pravi na protivničke igrače, oduzima lopte, umara rivale i izluđuje ih da bi njegovi saigrači imali lakši posao, ne može da se mjeri brojkama, nešto ipak mora da se "vidi svojim očima", a sada se i iz aviona vidi da je Šerif Endiaje najvažniji fudbaler Crvene zvezde.

"Šerif je najvažniji igrač Crvene zvezde. Sa njim i bez njega je to potpuno druga Crvena zvezda. Ta količina energije, strasti, pretrčanih kilometara i borbenosti - to što pokazuje je motor Crvene zvezde. Odbrana počinje od njega. Pritisak i presing koji vrši je nevjerovatan. Jako se puno troši i bio bi kvalitetniji u polju da se toliko ne troši, ali donosi kvalitet tim prvim pritiskom. Karakter je, nasmijan momak, kvalitetan, umije da drži dva štopera na leđima, da postigne gol... I kada se tražio pokazao je da su nam potrebni atletski moćni igrači", ispričao je Zvezdan Terzić u jednom intervjuu.

Umetničko djelo nije na prodaju

Da je kojim slučajem Šerif Endiaje ranije naišao na Vladana Milojevića, recimo u svojim ranim dvadesetim, mogao bi ozbiljno da razmišlja o odlasku u velike klubove iz "lige petica", ali s obzirom na to da je na pragu tridesetih - može jedino da se zadovolji nekim klubom srednjeg nivoa.

Može se čuti da i ima takvu želju, da bi volio da se oproba, dok još može, ali jasno je da bi Zvezda morala da uradi sve što je u njenoj mogućnosti da zadrži. Veća plata, još veće povjerenje, da bude njen novi Ben... Koliko god da Zvezda zaradi od Šerifa Endiajea, a to neće biti neki epohalan iznos, ne postoji nikakva šansa da na tržištu može da pronađe fudbalera takvih kvaliteta, već ili mora da se okrene drugim taktičkim rješenjima - ili da "pravi" opet novog Šerifa.

A to neće biti lako jer je napad već popunjen Arnautovićem i Duarteom, koji su drugačiji napadači od Šerifa, a ono što je takođe zanimljivo je da su sva trojica komplementarni kada su na terenu. O tome je pričao i Milojević.

"Bilo je dosta problema kada je došao Šerif, u adaptaciji, realizaciji... Napadačima se daje najmanje vremena za adaptaciju jer se od golova živi. Šta god da ja kažem, najbolje zna Milojević. To najbolje zna njegov tim. Znaju koliko vrijedi timu. I da pitate druge igrače iz tima reći će vam isto što i Milojević. Ali, Zvezda je dovela Arnautovića, pa i Duartea koji ima pošten odnos prema terenu i daje timu, tako da je vjerovatno opcija da se ukombinuju Arnautović i Duarte", poručio je Ranko Stojić za TV Arena Sport, čime je otkrio šta je za sada plan ako ode Šerif.

Ali, ako je Zvezda već uštedjela na predviđenoj plati za Dušana Tadića, možda je za nju najbolje da odobrovolji nekako svog Senegalca i pokaže mu da je za njega bolje da igra Ligu šampiona, nego da se bori za opstanak u nekom Barnliju.

