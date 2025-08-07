logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda potvrdila transfer igrača u Francusku: Čeka se još jedan potpis

Crvena zvezda potvrdila transfer igrača u Francusku: Čeka se još jedan potpis

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda zaradiće dva miliona od prodaje Ebenezera Anana koji je prešao u Sent Etjen.

Crvena zvezda potvrdila transfer igrača u Francusku: Čeka se još jedan potpis Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dan nakon pobjede nad Lehom u Poznanju (3:1), Crvena zvezda je objavila zvaničan rastanak Ebenezerom Ananom koji prelazi u francuski Sent Etjen. Crveno-bijeli će od prodaje lijevog beka zaraditi oko 2 miliona, plus pola miliona kroz bonuse.

Takođe, uskoro bi i Strahinja Stojković trebalo da krene njegovim stopama. Anan je već promovisan kao pojačanje francuskog drugoligaša i obavezao sena saradnju do 2028.godine.

"Srećan sam što sam potpisao za Sent Etjen. Klub pravi dobar tim, ima odličan stručni štab i ogromnu podršku navijača. Čast mi je što sam se pridružio ovom klubu. Daću sve od sebe na svakoj utakmici da ostavimo zacrtane ciljeve, rekao je Anan.

Anan je stigao u Zvezdu prije godinu i po iz Novog Pazara, odigrao je 20 utakmica, a prvi dio prošle sezone proveo je na pozajmici u OFK Beogradu. Seniosku karijeru je počeo u Bolonji, dok je za reprezentaciju Gane zabilježio tri nastupa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Delije, FK Crvena zvezda, Leh, Kosovo je Srbija
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Sent Etjen fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC