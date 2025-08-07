Zvezdan Terzić nakon pobjede u Poznanju: "Nema opuštanja, ništa nije završeno"

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oglasio se poslije pobede nad Lehom u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Crvena zvezda je napravila veliki korak ka grupnoj fazi Lige šampiona pošto je u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija pobijedila Leh u gostima (3:1). To znači da će sljedećeg utorka na stadionu "Rajko Mitić" Zvezda moći da potvrdi plasman u plej-of, ali ne smije ni da poleti, na šta je odmah upozorio trener Vladan Milojević.

U istom tonu govorio je i generalni direktor Zvezdan Terzić koji je nakon čestitki svima u klubu, naglasio da je jako važno da ne dođe do opuštanja u revanšu: "Čestitam nasim fudbalerima i stručnom štabu na izuzetnom uspjehu, kao i mojim najbližim saradnicima koji su dali veliki doprinos svim ovim rezultatima. Pobijedili smo šampiona Poljske na teškom gostovanju i još jednom pokazali koliko iz sezone u sezonu rastemo kao klub. Ostvarili smo veliku pobjedu i napravili značajnu prednost, ali nema opuštanja. Ništa nije završeno. Ovo je bilo samo prvo poluvrijeme", rekao je Terzić.

Da bi Crvena zvezda sigurno prošla u plej-of Lige šampiona, biće joj potrebna podrška punog stadiona, kao što je to bilo i tokom prethodne noći u Poznanju.

"Poljski šampion je i sinoć pokazao da je odličan tim. Čeka nas teška utakmica u revanšu. Moramo biti maksimalno fokusirani u pripremi revanš meča. Još jednom koristim priliku da pozovem navijače da već protiv TSC-a u što većem broju dođu na Marakanu, a potom i da je ispune do posljednjeg mjesta u revanšu protiv Leha. Treba nam pun stadion i velika podrška navijača da bi se na kraju svi zajedno radovali. Idemo korak po korak do Lige šampiona. Prvi sljedeći je u utorak na Marakani", zaključio je Terzić.

Podsjetimo, ako Crvena zvezda prođe u plej-of Lige šampiona, tamo će igrati protiv boljeg iz duela Pafosa i Dinama iz Kijeva, a kiparski tim je dobio prvi meč u gostima 1:0.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:48 Bruno Duarte posle pobede Zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)