Bruno Duarte oduševio na novoj poziciji u Crvenoj zvezdi: "Nije mi prvi put da sam 'desetka'"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević dodijelio je Brunu Duarteu novu ulogu u timu, a on je oduševio i bio jedan od heroja pobjede protiv Leha.

Bruno Duarte bio je uz dvostrukog strijelca Crvene zvezda Radeta Krunića heroj pobjede protiv Leha u Poljskoj (3:1).

"Veoma sam srećan, prije svega zbog tima, jer niko ne može sam da pobijedi, već je to doprinos svih 11 i svi zaslužuju čestitke. Veoma sam srećan i kao i prošlih sezona sam fokusiran", kazao je novinarima u miks-zoni stadiona u Poznanju.

Kako je igrati sa Šerifom u napadu?

"Jako se dobro poznajemo i lako je igrati sa njim, jedan drugom pomažemo", rekao je Brazilac.

Koliko je uspio da "pokupi" savjeta od Marka Arnautovića od njegovog dolaska u Zvezdu?

"Nisam još imao priliku da čujem neke savjete, ali samo gledajući kako on igra na treningu i utakmici je od velike pomoći. Vidi se da će dodati veliki kvalitet i da će na tehničkom planu veoma pomoći".

Koliko Duarteu prija da igra na poziciji "iza napadača", da kreira i stvara šanse, razigrava ostale igrače u napadu?

"Veoma sam srećan. Imao sam priliku da igram na toj poziciji i prije, ne tako često, ali srećan sam da je naš trener vidio kako mogu da igram na toj poziciji, da mogu da pomognem ekipi. Nadam se da ću još više moći da pomognem timu", rekao je Duarte o ulozi na kojoj je zablistao.

