"Kod nas je normalno da ispljujete, izvrijeđate": Milojević opisao šta je prošao Zvezdin heroj Rade Krunić

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević biranim riječima govorio o Radetu Kruniću, heroju pobjede protiv Leha

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević naglasio je koliko mu je drago da je Rade Krunić (31) bio dvostruki strijelac u pobjedi protiv Leha u Poljskoj.

Ukazao je Milojević na to da je iskusni vezista bio na udaru kritika zbog grešaka u Ligi šampiona prošle sezone i da je iz toga izašao jači, uz podršku čitavog tima.

"Rade je lider, dečko koji radi dosta i ima mnogo dobrih utakmica. Nažalost, ponavljam se, jer dobro se zna kada je došao u kojim timovima je igrao, greška protiv Befike, pa greška protiv Intera, došlo je do osude. To je kod normalno kod nas. Ako ne možete nekoga da ispljujete, izvrijeđate, teško je kod nas biti dobar čovjek, a u fudbalu pogotovo kada neko dođe. To mu je jako teško palo, psihički. Vraćao se i drago mi je što ovo pokazuje", rekao je Milojević.

Naglasio je Zvezdin trener Krunićeve liderske kvalitete.

"Radeta izuzetno cijenim kao igrača, cijenim njegove liderske kvalitete, pravi je primjer svim ostalim mladim igračima. Neću da ulazim u to da li je ovo njegova najbolja partija. Jako je teško kada dođete bez priprema kao on prošle godine i znam koliko mu je teško palo, pogotovo utakmica protiv Intera. Tu smo da ga dignemo, da vjerujemo u njega i biće on još bolji. Izuzetno mi je drago jer imam takvog igrača", dodao je on.

Krunić je bio dvostruki strijelac, u jednoj od svojih partija karijere.

"Bilo je drvlja i kamenja, preponosan sam"

"Rade je fenomenalan profesionalac, fenomenalno dijete i mnogo dobar čovjek, što je za mene možda i najbitnije. Dobro znate kakav je period prolazio kada je došao, bilo je na njega bacano drvlje i kamenje, prošli smo kroz to zajedno i postao je lider ekipe. Žrtvovaće se za tim, bez pogovora će igrati bilo šta da mu se kaže, to je za mene privilegija. Znate da je skoro cijeli jesenji dio igrao na poziciji štopera, koja mu nije prirodna".

"Nisam ponosan, već sam preponosan što imam takvog igrača, ako se može iskoristiti ta riječ. Mladi igrači imaju pred sobom igrača sa velikom karijerom, koji će uraditi sve da igra za tim i svaka mu čast na tome", naglasio je Milojević na konferenciji za novinare.

