Konferencija Vladana Milojevića, uživo: Trener Zvezde govori poslije velike pobjede u Evropi

"Kad povedete i stavite protivnika pod pritisak, vi ste u prednosti. Dobro je kad date golove na vrijeme. Rade Krunić je fenomenalan profesionalac, prije svega dobar čovjek. Dobro znate kakav je period prolazio kad je došao. Nije mu bilo lako da prolazi kroz drvlje i kamenje. On je lider, uvijek će se žrtvovati za tim, bez pogovora igrati šta mu se kaže. Za mene je to privilegija. Cijelo proljeće je igrao štopera. Drago mi je što imam Radeta Krunića, preponosan sam na njega. Mladi igrači imaju od koga da nauče. Svaka mu čast na tome", rekao je trener Crvene zvezde.

23 : 05

Utisci o Babiki!

"Šavi Babika trenira dva-tri dana, bio je na tri treninga sa ekipom. Tek je upoznao igrače. Da pričamo o njegovim greškama? To je degutantno. Nemojte odmah to da kucate. Kako god hoćete. Ovdje ćemo poslije 45 minuta da mu stavljamo omču oko vrata. To smo imali i u prvom dijelu. Od mene ima vjetar u leđa. Pojedinim igračima treba dosta vremena da se prilagode. Babika je dao doprinos brzinom, to je jako teško braniti", rekao je Vladan Milojević.