Golman Crvene zvezde nakon velikog trijumfa u Poljskoj: "Kako vrijeme ide, bićemo sve bolji"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Čuvar mreže crveno-bijelih dao je izjavu poslije pobjede za vođstvo 3:1 u dvomeču protiv Leha

izjava mateusa poslije pobjede zvezde protiv leha Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Golman Crvene zvezde Mateuš uradio je veliki posao sa saigračima pobedivši Leh u Poznanju (3:1), za ogroman korak ka plej-ofu Lige šampiona.

"Bila je teška utakmica, nije bilo lako. Sad ćemo da se odmorimo i stavićemo fokus na narednu utakmicu, koja nas čeka za vikend. Što se tiče odbrane, svi su dali sve od sebe", rekao je on novinarima u miks-zoni.

Koliko će mu kao Južnoamerikancu značiti što će podjednako vatren ambijent biti i u Beogradu, samo će ga napraviti navijači Zvezde?

"Da, atmosfera je bila odlična, navijači su naš 12. igrač i nadam se da će i u Beogradu biti odlična atmosfera", kazao je on.

Da li bi njegova komunikacija sa saigračima u odbrani mogla da bude bolja?

"Dobro se uklapam, vrlo dobro su me prihvatili i imamo veoma dobru komunikaciju sa zadnjom linijom odbrane, to nije nikakav problem. Što više vremena bude prolazilo, biće sve bolje", dodao je Brazilac.

Bonus video: Poslušate Mateušovu izjavu poslije utakmice u Poznanju: 

03:06
Mateuš izjava posle Leh Crvena zvezda
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Tagovi

FK Crvena zvezda Leh Poznanj fudbal Liga šampiona

