Evo šta je rekao heroj Crvene zvezde Rade Krunić nakon pobjede u Poljskoj

Rade Krunić nije želio da sebe stavlja u prvi plan iako je dao dva gola u meču sa Lehom.

Crvena zvezda je savladala Leh 3:1 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a junak pobjede bio je Rade Krunić. Bilo je pitanje da li će se spremiti za ovu utakmicu, a on je postigao dva gola. Uspio je da natrči na loptu Šerifa Endijaea, a onda je uspio da postigne gol poslije kornera.

Poslije meča nije bio euforičan i nije želio da sebe stavlja u prvi plan. Bitan je tim, pobjeda, prednost pred drugi meč u Beogradu za sedam dana.

"Naravno mislim da su svi moji saigrači zaslužili krunu. Svi smo se zajedno borili, bili u ovome. Mislim da je večeras trud bio istaknut. Jako sam srećan zbog moja dva gola, ali prije svega zbog pobjede ekipe i jer imamo jako dobru prednost u revanšu pred našim navijačima", rekao je Rade Krunić pred kamerama poslije meča.

Istakao je nakon svega da nema govora o bilo kakvom opuštanju pred drugi meč. "Naravno ne treba ni pominjati da treba da budemo ozbiljni i da nije sve gotovo: Naravno ako budemo fokusirani kao večeras pobjeda i prolaz ne treba da se dovode u pitanje", zaključio je on.

Miloje i Ranko nahvalili Krunića

"Rade je lider, dečko koji radi dosta i ima mnogo dobrih utakmica. Nažalost, ponavljam se, jer dobro se zna kada je došao u kojim timovima je igrao, greška protiv Befike, pa greška protiv Intera, došlo je do osude. To je kod normalno kod nas. Ako ne možete nekoga da ispljujete, izvrijeđate, teško je kod nas biti dobar čovjek, a u fudbalu pogotovo kada neko dođe. To mu je jako teško palo, psihički. Vraćao se i drago mi je što ovo pokazuje", rekao je Milojević.

"Ja sam očekivao da od ovakvih situacija protifitra. Krunić se fenomenalno ubacio. Ne treba zaboraviti da je on osjetio i istrčao 40-50 metra, To su klasni igrači. Krunić, ja ga pratim otkad je bio u Donjem Sremu desetka. Izuzetno kvalitetan fudbaler i dobar momak. Dao je dva gola, a kreće kao zadnji vezni. To znači daje tu bilo toliko napora. Fizičkog i mentalnog, treba mu čestitati", dodao je Stojić.

