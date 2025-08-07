logo
Poljska legenda na legendama: Crvena zvezda će biti moćna, pustite šta pričaju Italijani

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Slavni Poljak Zbignjev Bonjek vjeruje u ekipu Crvene zvezde, dok smatra da je Leh niži rang.

zbignjev bonjek zvezda ce tek pokazati koliko moze Izvor: KAI TALLER/ARENA AKCJI / imago sportfotodienst / Profimedia/ EPA/Pawel Jaskolka

Legendarni Poljak Zbignjev Bonjek oglasio se nakon rutinske pobjede Crvene zvezde protiv Leha u Poznanju 3:1. Crveno-bijeli su pokazali da imaju kvalitet za Ligu šampiona, što je istakao i nekadašnji as Juventusa i Rome.

Bonjek smatra da Leh nije bio dovoljno spreman za izazov protiv srpskog šampiona i predviđa im selidbu u Ligu Evrope. S druge strane, smatra da Crvena zvezda ima šta da pokaže u najelitnijem fudbalskom takmičenju.

"Crvena zvezda, kako kažu Italijani, to je normalna, solidna ekipa, ništa više. Leh je juče izgubio jer nisu imali plan, užasna odbrambena organizacija. Mogli su da ih sačekaju, da krenu u kontranapade, a da ne dozvole lake golove. Ubrzo ćemo vidjeti pravu vrijednost srpskog tima. Nešto mi govori da nam fudbalski "četvrtci" za sada malo više odgovaraju (nadam se)", napisao je Bonjek aludirajući na to da će Leh u niži rang takmičenja.

Ko je Zbignjev Bonjek?

Bonjek je rođen u Bidgošcču gdjje je počeo svoju karijeru. U Poljskoj je još igrao za Vidzev Lođ. Usljedio je prelazak u italijanski fudbal, kada je zadužio dres Juventusa 1982. godine. Sa "starom damom" je osvojio Kup Italije, bio vicešampion i stigao do finala Kupa šampiona 1983. godine, sve u istoj sezoni. U narednoj sezoni su već slavili titulu u Seriji A, a Poljak je bio jedan od najzaslužnijih za taj uspjeh. Najveće dostignuće je bilo osvajanje Kup pobjednika kupova 1984. godine, a Bonjek je postigao pobjedonosni gol u pobjedi od 2:1 nad Portom. Takođe je osvojio Kup šampiona 1985. godine protiv Liverpula. Uslijedio je transfer u Romu gdje je osvojio drugi Kup Italije 1986. godine, a na kraju je završio profesionalnu karijeru u klubu 1988. godine.

U reprezentativnoj karijeri je zabilježio 80 nastupa, postigao 24 gola i igrao na tri uzastopna Svjetska prvenstva.

Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Leh Poznanj Liga šampiona

