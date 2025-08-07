Trener Leha o Crvenoj zvezdi: "Hajde da budem potpuno iskren..."

Komentar trenera Leha Nilsa Frederiksena najbolje govori o usponu Crvene zvezde u posljednjih desetak godina. Nekada je bilo nemoguće čuti ovakve pohvale.

Crvena zvezda je odigrala sjajan meč i položila je na gostovanju u Poljskoj. U Beograd se vraća s velikim kapitalom od dva gola prednosti pošto je savladala Leh 3:1 (1:1), u utakmici u kojoj su prije svega impresionirali Rade Krunić, Šerif i Mateus, ostavivši tako snažan utisak i na Nilsa Frederiksena.

Trener koji je poslije titule sa Brendbijem u Danskoj uspio da i sa Lehom bude prvak Poljske, priznao je da ekipa kao što je Zvezda trenutno ne postoji u njihovoj Ekstraklasi, koja važi za sigurno jednu od deset najboljih u Evropi.

Posebno je bio impresioniran individualnim kvalitetom i presingom Crvene zvezde, što je do skoro zaista nemoguće moglo biti čuti kada se radi o evropskim utakmicama. Obično se moglo čuti iz tabora crveno-bijelih da nedostaje kvaliteta i iskustva da bi se igralo sa timovima poput Leha, ali se situacija u međuvremenu preokrenula.

"Hajde da budem potpuno iskren...", počeo je svoje izlaganje Nils Frederiksen na konferenciji za medije: "Danas smo igrali protiv ekipe koja je za nivo iznad onih protiv kojih se svakodnevno susrećemo u poljskoj ligi. U prvom poluvremenu imali smo dobar period i tada smo se pokazali u najboljem svjetlu, ali kada igrate protiv ovakvog protivnika, morate neprestano održavati taj nivo igre, kakav smo imali pri kraju prvog dijela".

"Ne želim da kažem da smo odigrali lošu utakmicu, jednostavno - protivnik je bio bolji", rekao je bez ikakvog ustručavanja trener Leha iz Poznanja.

Zvezdu hvale i fudbaleri Leha

Nije samo trener Nils Frederiksen bio pun riječi hvale za Crvenu zvezdu, nego i njegovi fudbaleri. Tako je Mateuš Skžipčak, štoper poljskog prvaka, poručio da je već bio spreman za kvalitetan tim.

"Nakon postignutog gola, to je bio naš trenutak.... Šteta što je tada uslijedila pauza, jer sam osjećao da smo u naletu i da smo preuzeli kontrolu. Crvena zvezda me nije iznenadila, jer se osjetio veliki kvalitet kod njih, to je ekipa puna klase. I dalje vjerujemo da možemo da preokrenemo tok ovog dvomeča. Imamo dva gola zaostatka i daćemo sve da to nadoknadimo", rekao je Skžipčak pred revanš u Beogradu za šest dana.

Ali Golizadeh, koji je znao da muči Naira Tiknizjana u prvom dijelu meča, vjeruje i dalje u svoju ekipu: "Bila je to dobra utakmica s naše strane, u prvom poluvremenu stvorili smo dosta prilika koje nismo iskoristili. Ujedno je to bio i težak meč. Ipak, ništa još nije odlučeno, pred nama je revanš. Učinićemo sve što možemo ove nedjelje da se što bolje pripremimo i pobijedimo u sledećoj utakmici. Sve golove smo primili previše lako, a malo nam je falilo i sreće, kao kod tog gola iz kornera. Napravili smo previše grešaka, ali pred nama je još 90 minuta i ovaj dvomeč još nije gotov", naglasio je on.

