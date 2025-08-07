logo
Bruno Duarte se izvinio navijačima Leha: Nisam htio nikog da uvrijedim...

Bruno Duarte se izvinio navijačima Leha: Nisam htio nikog da uvrijedim...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Zvezdin Brazilac postigao gol, pa gestikulirao ka navijačima Leha.

bruno duarte se izvinio navijacima leha Izvor: Arenasport/printscreen/MN press

Napadač Crvene zvezde Bruno Duarte je u sjajnoj formi. Na svakoj od posljednjih pet utakmica je postigao gol, a posebno će mu ostati u pamćenju onaj protiv Leha u Poznanju. Brazilac je postavio konačan rezultat nakon sjajne asistencije Mirka Ivanića za 3:1, a potom je uslijedilo slavlje sa saigračima.

U momentima euforije, Duarte je stavio prst na usta, a potom rukama gestikulisao navijačima da se "smire". Pristalice Leha su zaista napravile spektakularnu atmosferu na stadionu u Poznanju, ali im dešavanja na terenu nisu išla u prilog. Zvezdin igrač je shvatio da je pretjerao, pa se nakon pobjede oglasio na društvenim mrežama.

"Želim da čestitam svim navijačima Leha. Napravili su fantastičnu atmosferu dok su podržavali svoj tim. Nisam želio nikoga da uvrijedim svojom proslavom gola. Imam veliko poštovanje za klub i navijače. Hvala vam i vidimo se na Marakani", napisao je Duarte.

Objava Bruna Duartea posle pobede u Poznaju
Izvor: b_9duarte/Instagram/Printscreen

