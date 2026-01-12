Radnik predstavio novog golmana: Bivši prvotimac Etnikosa i Šerifa došao u Bijeljinu

Dušan Marković (1998.) novi je član Radnika.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Bijeljinski Radnik predstavio je danas novajliju na golmanskoj poziciji. Riječ je o Dušanu Markoviću (1998.), koji je od ljeta bio bez kluba nakon što se rastao sa srpskim superligašem IMT-om.

Marković je rođen 3. aprila 1998. godine u Smederevskoj Palanci. Visok je 195 centimetara, a osim IMT-a, u Srbiji je branio i boje Rada i Metalca. Stajao je i na golu crnogorskog Dečića, dok je internacionalno iskustvo sticao u Moldaviji (Šerif), na Kipru (Etnikos) i u Litvaniji (Žalgiris).

Dušan Marković peti je novajlija u Radniku ove zime. Prije njega, u klub iz Semberije stigli su Aldin Hrvanović, Huso Karjašević, Atif Konate i Slaviša Radović.

Klub su napustili kapiten Damjan Krajišnik te Miroslav Maričić, Konstantin Češmedžijev, Luka Čumić, Nikola Lakić, Talha Tabaković, Đorđe Pantelić i Faruk Gogić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)