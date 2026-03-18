"Slušate li vi uopšte šta Đoković priča?": Amerikanac tvrdi da se Novak povukao iz potpuno drugog razloga

Srpaki teniser neće igrati u Majamiju gdje je u prošlosti imao dosta uspjeha.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odlučio je da propusti Masters u Majamiju gdje ima osvojenih šest pehara, a ova odluka će ga koštati pada na četvrtu poziciju na ATP listi. Iako je glavni razlog odustajanja povreda, teniska javnost ne prestaje da komentariše ovaj njegov potez. Nekadašnji grend slem šampion, Endi Rodik ne vidi ništa sporno kod njegovog povlačenja.

Amerikanac podsjeća da je Đoković upravo o tome i pričao u posljednje vrijeme. Nije mu prioritet ATP lista, ne želi bilo šta da forsira i želi da provede što više vremena sa svojom porodicom koja nije sa njim doputovala u Ameriku.

Govoreći u svom podkastu "Served", Rodik se suprotstavio onima koji su negativno reagovali na Novakovo odustajanje od Majamija gdje je mogao da postane čovjek sa najviše titula u istoriji. Trenutno je izjednačen sa Andreom Agasijem (6).

"Novak se povukao iz Majamija. Nije veliko iznenađenje. Evo šta me nervira u ovom scenariju. Bilo bi čudo da je igrao u Majamiju", počeo je Rodik i dodao:

"Kada Novak kaže: 'Hej, slušajte. Ne jurim ka prvom mjestu na rang listi, ovdje sam zbog velikih turnira, želim da produžim karijeru koliko god je moguće, daću prioritet svojoj porodici, želim da vidim kako mi djeca odrastaju'. Svi kažu: 'Čovječe, to je sjajno, to je apsolutno ono što treba da uradiš'. A onda određena sekta ljudi... on se povlači iz Majamija: 'Povlači se iz Majamija!'", kaže Amerikanac koji u potpunosti razume Novaka.

Ne može da vjeruje da određena grupa ljudi i navijača kritikuje ovaj njegov potez, iako je više puta naglasio da više nema za čim da juri i da je dugovječnost sada njegov jedini cilj.

"Ne, to je ista stvar. To je potpuno isti razgovor. Raditi sve stvari o kojima je pričao posljednjih 18 mjeseci je ova odluka. To je tačno ova odluka. Sljedeći turnir je u Monte Karlu. Pogodite ko će biti u Monte Karlu? Kladim se u dolar. Njegova porodica. O tome priča sve vrijeme. Napustio je Ameriku, neće provesti dvije nedjelje trenirajući. Ne mora da pobijedi u Majamiju. On je Novak. Koga briga?", poentirao je Rodik.

