Rodžera Federera pitali ko je najveći svih vremena: Slučajno rekao "Novak", platio bi da nestane

Većina ljudi nema problem da kaže da je Novak Đoković najveći svih vremena. To je jako teško Rodžeru Federeru i njegovim navijačaima da "prevale preko usta", a zapravo mnogi zaboravljaju da je slučajno Švajcarac sve već priznao.

Izvor: Frank Molter / Alamy / Profimedia/ Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena i oko toga ne postoji više nikakva dilema. Davno je to Đoković pokazao i dokazao i svi argumenti su na njegovoj strani - od najviše nedjelja provedenih na prvom mjestu ATP liste, preko broja grend slemova, onda i mastersa, ima i osvojeno zlato na Olimpijskim igrama i Dejvis kup, a takođe i bolji međusobni skor od najvećih rivala Federera i Nadala.

Nekima ni to nije dovoljno, pa pokušavaju da pronađu razne načine da Federera i Nadala proglase za najveće ikada. Ipak, kod Nadala tu nema nikakve dileme, jasno i glasno je rekao da je Đoković najveći, dok je s Federerom drugačija situacija. Nije to htio da učini javno, ali je slučajno rekao da je to ipak Srbin. I volio bi da ta izjava nestane s interneta.

Zašto Federer ćuti?

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Federer je ponosno nosio titulu "najboljeg igrača u istoriji" od kada je prestigao Pita Samprasa po broju osvojenih grend slemova, pa je jasno bilo da je to osnovni argument koji će se gledati kod proglašena GOAT-a. Međutim, to je važilo samo za Federera...

Kada su Nadal i Đoković uspeli da izjednače njegov rekord, pa i da ga obore (Nadal je stao na 22, a Đoković trenutno ima 24), najednom je to postalo manje bitno. I zato je Federer i dalje jako oprezan kada govori na ovu temu, pošto ne želi da ijednom od svojih rivala preda ovu titulu koju i dalje nezasluženo nosi kod pojedinih teniskih navijača, koji su baš zbog toga napadali Noleta i osporavali mu neosporivo.

Zato, čini se, Federer pametno "ćuti" i ne proglašava Đokovića za najvećeg svih vremena, svjestan da bi mogao samo svoj imidž da pokvari u javnosti.

Kako je Federer slučajno rekao Novak?

Trudio se Federer da nikada previše glasno ne govori na ovu temu jer je znao da su ga mediji, posebno na Zapadu, proglasili za najvećeg svih vremena kada je 2009. godine podigao svoj (tada rekordni) 15. grend slem na Vimbldonu. Time je zvanično srušio Pita Samprasa i uglas je dobio status "GOAT", što se malo teže mijenja ako ste Švajcarac.

Pred svoj posljednji turnir u karijeri, na Lejver kupu 2022. godine, Federer je upitan da li mu "smeta gdje je u debati o najvećem ikad ili je ponosan gdje je u njoj", gdje je imao vrlo zanimljiv odgovor.

"Jako sam ponosan zbog toga gdje sam [u toj debati, prim. aut.]. Jedan od posebnijih momenata u mojoj karijeri bio je kada sam osvojio 15. grend slem na Vimbldonu dok me je gledao ponosni Pit Sampras. Sve poslije toga bio je bonus. To je bio taj rekord", naglasio je Federer šta je za njega najvažnije u tenisu. Nikad neće reći! Po ovome što je ispričao, najveći teniser svih vremena je Novak Đoković - pošto je oborio sve rekorde koji su Federeru donijeli tu titulu - samo što tako nešto vjerovatno nikad nećemo čuti. Ono što je "zaboravio" je da je taj rekord posle pripao Novaku Đokoviću. Kada je prestao da igra tenis, sva trojica imala su po 20 titula, što se od tada promijenilo. Nadal je osvojio dvije, Đoković četiri, a Federer se nije sjetio da proglasi Srbina za najvećeg iako je već odredio glavni argument kada je prestigao Samprasa: "Naravno i neki rekordi drugi usput koji će se sada samo mijenjati. Igrači će juriti rekorde, i ja sam takođe, ali ne u prvim godinama svoje karijere. Kad sam se jako približio rekordu Pita Samprasa gledao sam da li sam zadovoljan svojim životom, gledao sam kako da prilagodim kalendar, a jako sam srećan što sam poslije tog rekorda osvojio još pet grend slemova. I imam još 100 titula i još mnogo toga. Ponosan sam na to. Ne morate da imate sve rekorde da biste bili zadovoljni", pojasnio je Švajcarac. U kakvim su odnosima Đoković i Federer? Dobro je poznato da je Đoković nervirao Federera kada se pojavio na velikoj sceni pošto za razliku od drugih tenisera nije došao da se divi Švajcarcu. Odmah je želio da ga pobijedi što je Federer teško podnio, tako da je bio vrlo bezobrazan prema Đokoviću i to srpski as nije zaboravio do dana današnjeg. Poslije svega, Federer je priznao da je bio nepošten prema Đokoviću i da se kaje: "Bio je tip koji je došao da pokvari žurku za moje i Nadalove navijače... Moji navijači na početku ga nisu voljeli jer su govorili da ja igram sa lakoćom, za razliku od njega. Onda je došao Đoković koji ima drugačiji karakter, želi da osvoji sve po svaku cijenu. Takođe, Novaka su pogađali i navijači, što je i neke odbijalo". "Mislim da ga mnogi nisu razumjeli. Ne gledajte medije i vidjećete kakav je. Ako ne pričamo o tenisu, ko je on? Koje su njegove vrijednosti? Mislim da izuzetno brine za svoju porodicu i da je brižan".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:14 Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu Izvor: YouTube/Tennis TV Izvor: YouTube/Tennis TV

(MONDO)