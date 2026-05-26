Pep Gvardiola dobio najteže pitanje u karijeri: Slegao ramenima i pokušao da se sakrije

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Bernardo Silva postavio je Pepu Gvardioli pitanje na koje nije imao odgovor, samo je slegao ramenima i pokušao da se sakrije.

Pep Gvardiola priča sa praznom stolicom

Pep Gvardiola i zvanično neće voditi Mančester siti u narednoj sezoni. Na njegovo mjesto dolazi Enco Mareska, a prije svega toga održan je i jedan zanimljiv događaj u čast španskog stručnjaka. Igrači su dobili priliku da mu postave po jedno pitanje, a najbolje pitanje postavio mu je Bernardo Silva.

"Pep, imam jedno pitanje na koje svi žele da znaju odgovor. Sa kim pričaš ovdje?" pitao ga je Silva i onda se pojavio snimak sa jednog od mečeva na kom se vidi da Gvardiola nešto objašnjava praznoj stolici pošto niko nije sjedio pored njega.

Gvardiola nije imao odgovor na to pitanje. Slegao je ramenima, pa pokušao da navuče kačket još više kako bi se sakrio. Počeo je da se smije i samo dodatno slegao ramenima kada ga je voditeljka programa pitala za odgovor.

Dobio je jedno od najtežih pitanja u karijeri i na to nije imao spreman odgovor.

