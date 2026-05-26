Pep Gvardiola dobio najteže pitanje u karijeri: Slegao ramenima i pokušao da se sakrije

Bernardo Silva postavio je Pepu Gvardioli pitanje na koje nije imao odgovor, samo je slegao ramenima i pokušao da se sakrije.

Pep Gvardiola i zvanično neće voditi Mančester siti u narednoj sezoni. Na njegovo mjesto dolazi Enco Mareska, a prije svega toga održan je i jedan zanimljiv događaj u čast španskog stručnjaka. Igrači su dobili priliku da mu postave po jedno pitanje, a najbolje pitanje postavio mu je Bernardo Silva.

"Pep, imam jedno pitanje na koje svi žele da znaju odgovor. Sa kim pričaš ovdje?" pitao ga je Silva i onda se pojavio snimak sa jednog od mečeva na kom se vidi da Gvardiola nešto objašnjava praznoj stolici pošto niko nije sjedio pored njega.

Who was Pep talking to? pic.twitter.com/DqH4A0nB1N — Manchester City (@ManCity)May 26, 2026

Gvardiola nije imao odgovor na to pitanje. Slegao je ramenima, pa pokušao da navuče kačket još više kako bi se sakrio. Počeo je da se smije i samo dodatno slegao ramenima kada ga je voditeljka programa pitala za odgovor.

Dobio je jedno od najtežih pitanja u karijeri i na to nije imao spreman odgovor.