Pep se porazom oprostio od Mančester sitija

Đorđe Petrović i Bornmut neće igrati Ligu šampiona naredne sezone, a sve zbog poraza Mančester sitija i Pepa Gvardiole na oproštaju Katalonca.

Ništa od Lige šampiona za Bornmut i Đorđa Petrovića... Uspio je tim sa juga Engleske da ostane na šestom mjestu remijem 1:1 sa Notingem Forestom, ali Liverpul i Aston Vila nisu uradili ono što je bilo potrebno.

Liverpul je odigrao neriješeno 1:1 sa Brentfordom i tako je propustio šansu da preskoči Aston Vilu na tabeli, mada i da su izabranici Arnea Slota pobijedili ne bi bili četvrti pošto je Aston Vila ispratila Pepa Gvardiolu sa klupe Mančester sitija porazom (1:2) usred Mančestera.

Ovo znači da će Arsenal, Mančester siti, Mančester junajted, Aston Vila i Liverpul u Ligu šampiona, Bornmut će kao šesti u Ligu Evrope, a ovaj slijed događaja najviše je pogodovao Sportingu iz Lisabona koji će zbog ovoga ići direktno u Ligu šampiona.

Pošto je Aston Vila osvojila Ligu Evrope tim iz Birmingema je imao direktno mjesto u Ligi šampiona i bez ulaska u najboljih pet u Premijer ligi. Zbog toga, da je Liverpul preskočio tim Aston Vile pomjerilo bi se jedno mjesto i šest timova iz Engleske bi išlo u Ligu šampiona

Ovako nema pomjeranja za dva mjesta i Bornmut neće igrati Ligu šampiona, a Sporting će u tom razvoju događaja doći do mjesta u glavnoj fazi Lige šampiona direktno.

