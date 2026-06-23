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Preminuo Milan Hršum, osvajač prve međunarodne medalje u kik-boksu za Republiku Srpsku

Preminuo Milan Hršum, osvajač prve međunarodne medalje u kik-boksu za Republiku Srpsku

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.ba/Glas Srpske
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Hršum je prije 30 godina osvojio bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Beogradu.

Preminuo Milan Hršum Izvor: MN PRESS

Milan Hršum, jedan od pionira kik-boksa u Republici Srpskoj, preminuo je u Parizu, piše Glas Srpske

Hršum je bio višestruki šampion Savezne Republike Jugoslavije u kik boksu i osvajač bronzane medalje na prvenstvu Evrope u kik boksu u Beogradu 1996 godine.

Bila je to, naglašava ovaj list, prva medalja za Republiku Srpsku u ovom sportu na međunarodnim takmičenjima. Osvojio je ju u kategoriji do 81 kilograma. Bronzom se tada okitio i Estonac Serej Kaninitov, dok su zlato i srebro pripali Radojici Vakireviću (SR Jugoslavija) i Konstantinu Švecu (Ukrajina).

Odlaskom u Francusku je takođe napravio uspješnu karijeru u tajlandskom boksu.

Našao se, takođe, 1994. godine na listi deset najboljih sportista Republike Srpske 1994. godine kada je je zauzeo treću poziciju.

(mondo.ba/Glas Srpske)

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