Srbija dominirala na Svjetskom prvenstvu: Reprezentativci se iz Abu Dabija vratili sa osam medalja

Reprezentativcu Srbije u kik-boksu briljirali su u Abu Dabiju na Svjetskom prvenstvu

Izvor: Kik boks savez Srbije

Na Svjetskom prvenstvu u kik-boksu u Abu Dabiju srpski tim ostvario je izvanredan uspjeh, osvojivši nekoliko medalja u različitim disciplinama. Još jednom su izabranici Siniše Vladimirovića pokazali borbenost u ringu i u Srbiju donijeli čak osam medalja.

Zlatne medalje pripale su Nikoli Todoroviću (81 kg) u K1 disciplini, Aleksandri Rapaić (70 kg) i Lei Blagojević (+70 kg) u disciplini lou-kik. Srebrni odličja osvojili su Aleksandra Krstić (70 kg) u K1 i Veljko Mićović (81 kg) u ful-kontaktu, dok su bronzane medalje pripale Bobanu Nikoliću (57 kg, lou-kik), Milani Bjelogrlić (65 kg, K1) i Teodori Vidić (65 kg, ful-kontakt).

Selektor srpske reprezentacije Siniša Vladimirović istakao je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima. "Svjetski šampionat bio je izuzetno težak i naporan. Učestvovao je rekordno veliki broj takmičara, čak oko 2.000 kik-boksera iz cijelog svijeta i konkurencija je zaista bila žestoka. Ovakvom rezultatu i broju medalja smo se nadali znajući koliki će izazov biti doći do nekog od odličja, jer u svakoj od kategorija bilo je po 15, a nerijetko i više od 20 takmičara", rekao je Boranin.

Pohvalio je selektor sve članove tima za maksimalan trud i borbenost. "Svi reprezentativci pružili su maksimum u svakom meču. Ostaje žal što Damjan Memedovski zbog teškog virusa nije mogao da nastupi u disciplini lou-kik. Takođe, zahvaljujem trenerima nacionalnog tima - Dejanu Paviću, Milošu Milutinovu i Vladimiru Bogoviću - koji su neumorno radili i motivisali naše takmičare, pružajući im svu neophodnu podršku", zaključio je selektor.