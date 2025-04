Strašan nokaut poslao Srbina na spavanje: Rade tukao rivala cijeli meč, a onda ga jedan udarac ugasio

Najbolji srpski kikbokser Rade Opačić doživio je težak nokaut u meču sa Nikom Hortom sa Zelenortskih Ostrva.

Cijeli meč je Rade Opačić dominirao, djelovalo je da će dobiti najveću borbu u karijeri, a onda je u drugoj rundi sijevnuo jedan udarac i sve je bilo gotovo. Niko Horta sa Zelenortskih Ostrva je tim jednim potezom i jedinim ozbiljnijim udarcem na meču poslao najboljeg sprskog kikboksera na spavanje.

Dominirao je u prvoj rundi Opačić, stalno pogađao rivala, ali je Horta uspijevao da ostane na nogama i nije pokazivao da mu Radetovi udarci smetaju. Uspio je onda u drugoj rundi da dočeka nespremnog srpskog borca i desnim krošeom je iz kontre udario rivala.

To je bilo to, mogao je Glori 99 da se završi pošto se srušio kao svijeća borac koji je do tada dominirao i bilo je vrijeme da se meč prekine.

Pogledajte kako je borac sa Zelenortskih Ostrva Niko Horta nokautirao Radeta Opačića u ovom meču:

BIG KNOCKOUT BY BIG SEXY



Nico Horta SLEEPS Rade in round 2!#GLORY99| LIVE NOW |@dazngrouppic.twitter.com/f0KBIJZhLg — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS)April 5, 2025

Rade Opačić ima 27 godina, visok je dva metra i težak oko 117 kiograma. Do sada u karijeri ima 22 pobjede i ovo mu je sedmi poraz. Prošli put ga je dobio Brazulac Guto Inosente u Singapuru prije tri godine.