Selektor Slovenije precrtao jednog od najiskusnijih košarkaša pred Eurobasket

Slovenački selektor Aleksander Sekulić precrtao Zorana Dragića iz državnog tima.

Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Slovenije Aleksander Sekulić napravio je prve "rezove" i odlučio da precrta Vita Hrabara, Žigu Daneua i Zorana Dragića koji tako neće nastupiti na Eurobasket 2025. Izostanak mladih igrača nije toliko iznenađenje, recimo Daneu nije odigrao ni minut na pripremama, ali pomalo je javnost u Sloveniji šokirana što se ipak selektor zahvalio Zoranu Dragiću.

Iskusni košarkaš, brat Gorana Dragića, godinama je već jedna od uzdanica reprezentacije, ali očigledno je da kod Sekulića ulogu ne igraju "stare zasluge" nego želi da složi najbolji mogući tim u ovom trenutku. Očigledno ne vjeruje da košarkaš Bilbaa može da mu pomogne.

Izvor: MN PRESS

"Utakmice sa veoma jakom reprezentacijom Njemačke bile su za sve nas veoma dobre i donijele su nam dosta odgovora", rekao je Aleksander Sekulić: "Posebno je prva utakmica otkrila naše trenutne slabe tačke i nedostatke, zato mi je drago što smo onda u revanšu znali dobro da reagujemo. I pored poraza, u oba duela imali smo dosta dobrih minuta i stekli predstavu o tome kako moramo da igramo ako želimo dobar rezultat. Naravno, pred nama je još dosta posla i sa tog aspekta će nam mečevi sa Litvanijom i Letonijom veoma značiti".

"Odluka je ovog puta bila još teža, jer je pored Žige Daneua reprezentaciju napustio i Zoran Dragić, igrač koji je dugi niz godina bio jedan od ključnih članova slovenačkog nacionalnog tima i koji je značajno doprinio njegovim najvećim uspjesima. Zoranu i Žigi, kao i Vitu Hrabaru, zahvaljujem se na izuzetno predanom radu i kolegijalnosti koju su pokazali na treninzima", dodao je.

Ko će igrati za Sloveniju?

Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Kao što je poznato, ranije su sa spiska otpali Džoš Nibo i Vlatko Čančar - kojima Olimpija iz Milana nije dozvolila da nastupe - tako da je naknadno pozvan Alen Omić. I dalje ima dvojicu igrača "viška", a odluku će Sekulić donijeti kako se bude bližio kraj priprema za Eurobasket.

Ovako izgleda spisak Slovenaca za Eurobasket 2025: Miha Cerkvenik, Luka Dončić, Gregor Horvat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Mark Pađen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar, Alen Omić i Luka Ščuka.

Slovenija će na Eurobasketu 2025 igrati u grupi "D" u Katovicama, zajedno sa domaćinom Poljskom, Islandom, Francuskom, Belgijom i Izraelom. Poslednju provjeru pred turnir imaće protiv Srbije u Beogradskoj areni 21. avgusta.

BONUS VIDEO: