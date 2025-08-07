Luka Dončić komentarisao košarkaše koji su "odjavili" Sloveniju

Luka Dončić se konačno oglasio povodom slučaja "izdajnici" kako su nadimke dobili Džoš Nibo i Vlatko Čančar koji neće igrati za Sloveniju na Eurobasketu 2025.

Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Slovenije biće drastično oslabljena na Eurobasketu 2025, nakon što je selektor Aleksander Sekulić na dan početka priprema saznao da su ga "odjavili" Džoš Nibo i Vlatko Čančar. U pitanju su košarkaši Olimpije iz Milana koje su svi u Sloveniji vidjeli sa velikim ulogama, ako ne i u startnoj petorci, međutim "zmajčeki" će morati bez njih.

Takvo ponašanje Niba i Čančara dovelo je do velikog bijesa u slovenačkoj javnosti, čak se išlo toliko daleko da su neki tražili da se Amerikancu oduzme pasoš. Dobio je državljanstvo prošle godine, ovo je trebalo da mu bude prvi turnir sa Slovenijom, ali se već brzo zasitio. Stoga su mnogi željeli da čuju šta će Luka Dončić imati da kaže na ovu temu, a kao i obično bio je vrlo kratak i konkretan, poslije čega će svi u Sloveniji i zaćutati. I zaboraviti da je ovo bio problem.

"Da li sam im zamjerio? Ne, ništa im nisam zamjerio...", rekao je Dončić komentarišući situaciju oko Čančara i Niba gdje je htio da skrene pažnju na jedan paradoks: "Koliko sam ja razumio, klub im nije dozvolio da dođu. Na kraju su meni Lejkersi dozvolili da dođem i igram, a eto Olimpija iz Milana nije".

Nasmijao se Dončić i jasno je htio time da "pecne" Italijane koji su krivi za otkaze: "Radije se ne bih miješao u to, samo da kažem da bi to trebalo da bude odluka igrača. Po mom mišljenju - njih dvojica nisu krivi".

Šta još kaže Dončić pred Eurobasket 2025?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prema riječima najboljeg igrača Slovenije sviđa mu se šta je vidio do sada. Istakao je da je atmosfera na treninzima odlična i da je srećan što sada prvi put igra sa Alenom Omićem, koji je pozvan naknadno.

"Atmosfera je odlična, Alen Omić odlično trenira, tako da se radujem što ću igrati sa njim. Još nisam igrao sa njim. Protiv njega sam igrao jedino do sada. On je drugačiji centar nego sa kojim obično igram, tako da ću morati malo da prilagodim svoju igru. Omić odlično radi svoj posao", poručio je Dončić i rekao da se ne obazire na kritike, da je njegovo samo da igra košarku i ništa ga drugo ne zanima.

"Naš cilj je uvijek medalja. Ali, moram da kažem da nisam jedini lider. Imam osjećaj da i drugi imaju riječ. Ako imate samo jednog lidera u timu, nećete ništa postići. Morate imati nekoliko lidera".

Ko će igrati za Sloveniju?

Izvor: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slovenija će na Eurobasketu 2025 igrati u grupi "D" u Katovicama, zajedno sa domaćinom Poljskom, Islandom, Francuskom, Belgijom i Izraelom, a selektor Aleksander Sekulić je poslije otkaza trojice igrača ostao na ukupno 16 imena. Za sada, ističe da nije u planu da poziva još nekoga, ali to se možda promijeni.

Ovako izgleda spisak Slovenaca za Eurobasket 2025:

Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hrabar, Gregor Horvat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Mark Pađen, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žak Smrekar, Leon Stergar i Luka Ščuka. Takođe, na ovaj spisak dodatno je dopisan i Alen Omić koji se vraća posle devet godina u državni tim.

Podsjetimo, Srbija će baš protiv Slovenije imati generalnu probu za Eurobasket 2025 i to 21. avgusta u beogradskoj "Areni".

(MONDO)