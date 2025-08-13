Kevin Durent smuvao košarkašicu koja je od golotinje zaradila više nego od sporta

Liz Kembidž je navodno nova djevojka Kevina Durenta i to je ona objavila na Instagramu.

Izvor: Katharine Lotze / Getty images /Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša 21. vijeka Kevin Durent poznat je i po tome što je "zakleti neženja", a sudeći po fotografiji sa društvenih mreža - uplovio je u novu vezu. Sve je pokrenula poznata košarkašica Liz Kembidž koja je na svom Instagramu okačila njihovu zajedničku fotografiju, kojom je pokrenula spekulacije.

Durent se nije oglašavao na ovu temu i nije potvrdio glasine, ali su na društvenim mrežama svi odmah primijetili da su lijep par, kao i da izgledaju srećno. Pogledajte fotografiju koja je uzburkala strasti:

7’0” Kevin Durant and 6’9” Liz Cambage are rumored to be datingpic.twitter.com/yXRMtKQQVT — Daily Loud (@DailyLoud)August 13, 2025



I ranije je Kevin Durent imao "pik" na košarkašice tako da je njegova najpoznatija veza bila sa Monikom Rajt, nekadašnjom WNBA košarkašicom, s kojom je čak bio i vjeren 2013. godine. Ipak, raskinuli su vjeridbu i tada je Durent priznao da "nije znao da je voli na pravi način", poslije čega je ona krenula dalje i udala sa za Majkla Rodžersa. Durent je sve ove godine ostao "singl" i istakao je da ne vjeruje u veze.

Ko je Liz Kembidž?

Liz Kembidž (33) je košarkašica iz Australije visoka 206 centimetara koja je osvojila i bronzanu olimpijsku medalju 2012. godine, dok ima i svjetsko srebro iz 2018. Nastupala je za brojne timove u SAD i Kini, međutim nedavno je "zapalila" javnost izjavom da je više novca zaradila od "Onlifens" naloga, nego od profesionalne karijere. Takođe, često je otvoreno govorila na teme koje su i dalje tabu.

''Da, ja sam sportiskinja koja obožava odnose. Imam preko dva metra i šta sad? Pa i mi smo ljudi, upražnjavamo i mi odnose. Kao košarkašica, osjećala sam da ne smijem da bude privlačna. Od mene se tražilo samo da sjedim, ćutim, naporno treniram i bavim se sportom'', rekla je Liz.

''Zbog toga što sam žensko i što se bavim sportom sam osjećala ogroman pritisak na svoju orijentaciju. Dosta godina sam bila zbunjena. Da li sam lezbejka? Strejt? Volim sve? Da li je sa mnom sve u redu ako ne volim žene'', pitala se ona.

Podsjetimo, ovog ljeta Kevin Durent prešao je u Hjuston.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:28 Nikola Jokić pred početak nove NBA sezone Izvor: Instagram/HouseOfHighlights Izvor: Instagram/HouseOfHighlights

(MONDO)