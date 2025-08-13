logo
Kevin Durent smuvao košarkašicu koja je od golotinje zaradila više nego od sporta

Kevin Durent smuvao košarkašicu koja je od golotinje zaradila više nego od sporta

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Liz Kembidž je navodno nova djevojka Kevina Durenta i to je ona objavila na Instagramu.

kevin durent sa kosarkasicom liz kembidz Izvor: Katharine Lotze / Getty images /Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša 21. vijeka Kevin Durent poznat je i po tome što je "zakleti neženja", a sudeći po fotografiji sa društvenih mreža - uplovio je u novu vezu. Sve je pokrenula poznata košarkašica Liz Kembidž koja je na svom Instagramu okačila njihovu zajedničku fotografiju, kojom je pokrenula spekulacije.

Durent se nije oglašavao na ovu temu i nije potvrdio glasine, ali su na društvenim mrežama svi odmah primijetili da su lijep par, kao i da izgledaju srećno. Pogledajte fotografiju koja je uzburkala strasti:


I ranije je Kevin Durent imao "pik" na košarkašice tako da je njegova najpoznatija veza bila sa Monikom Rajt, nekadašnjom WNBA košarkašicom, s kojom je čak bio i vjeren 2013. godine. Ipak, raskinuli su vjeridbu i tada je Durent priznao da "nije znao da je voli na pravi način", poslije čega je ona krenula dalje i udala sa za Majkla Rodžersa. Durent je sve ove godine ostao "singl" i istakao je da ne vjeruje u veze.

Ko je Liz Kembidž?

Liz Kembidž (33) je košarkašica iz Australije visoka 206 centimetara koja je osvojila i bronzanu olimpijsku medalju 2012. godine, dok ima i svjetsko srebro iz 2018. Nastupala je za brojne timove u SAD i Kini, međutim nedavno je "zapalila" javnost izjavom da je više novca zaradila od "Onlifens" naloga, nego od profesionalne karijere. Takođe, često je otvoreno govorila na teme koje su i dalje tabu.

''Da, ja sam sportiskinja koja obožava odnose. Imam preko dva metra i šta sad? Pa i mi smo ljudi, upražnjavamo i mi odnose. Kao košarkašica, osjećala sam da ne smijem da bude privlačna. Od mene se tražilo samo da sjedim, ćutim, naporno treniram i bavim se sportom'', rekla je Liz.

''Zbog toga što sam žensko i što se bavim sportom sam osjećala ogroman pritisak na svoju orijentaciju. Dosta godina sam bila zbunjena. Da li sam lezbejka? Strejt? Volim sve? Da li je sa mnom sve u redu ako ne volim žene'', pitala se ona.

Podsjetimo, ovog ljeta Kevin Durent prešao je u Hjuston.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:28
Nikola Jokić pred početak nove NBA sezone
Izvor: Instagram/HouseOfHighlights
Izvor: Instagram/HouseOfHighlights

(MONDO)

