"Ja to nisam vidio u životu": Durent nije mogao da dođe sebi kad je upoznao Teodosića

Kevin Durent ispričao je kako ga je Miloš Teodosić ostavio bez teksta i da je izveo najbolje dodavanje koje je vidio u životu.

Izvor: Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia / MN Press

Čuveni srpski košarkaš Miloš Teodosić odlučio je da završi profesionalnu karijeru u 39. godini. Iza njega su dvije decenije vrhunske košarke, mnogo trofeja, na kraju i ispunjen san u dresu Crvene zvezde, ali telo više nije moglo, tako da je donio tešku odluku da se penzioniše i sve to je objasnio u emotivnom pismu.

Mnogo toga ćemo pamtiti iz nezaboravne karijere Miloša Teodosića. Od hrabrosti u odlučujućim trenucima koje je najbolje znao da opiše njegov trener Dušan Ivković, pa "one" trojke u lice Garbahosi koja ga je vinula u zvijezde... Najbolje o njemu ipak govori način na koji su ga opisivale kolege, pa i rivali, tako da je prvo ostavio bez teksta sve u Evropi, a onda su njegovi potezi stigli i do Sjedinjenih Američkih Država gde je kratko igrao za L.A. Kliperse.

Međutim, i to je bilo dovoljno da stručnjaci poput Stiva Kera - trofejnog košarkaša i trenera - kažu da boljeg dodavača nisu vidjeli, dok je Kevina Durenta takođe dugo držao utisak kada je "upoznao" Miloš Teodosić.

Kevin Durent se upoznao sa igrama Miloša Teodosića na Olimpijskim igrama 2016. godine, kada su SAD pobijedile u finalu Srbiju, a potom nije mogao da zadrži uzbuđenje kada je čuo da stiže u L.A. Kliperse. Tako je u podkastu kod Bila Simonsa 2017. godine ispričao mnogo lijepih stvari o Teodosiću. Između ostalog i da je izveo najbolje dodavanje ikada.

"Teodosić... Jedva čekam da ga vidim kako igra. Izveo je najbolje dodavanje koje sam ikada vidio u životu prošlog ljeta (misli na Olimpijske igre u Riju 2016, prim. aut.). Svi smo bili u fazonu: ‘Kako si to uopšte vidio?’ Trčao je ka aut-liniji i bacio loptu oko glave, kroz dvojicu, tačno u ruke, i to sa linije za tri poena. I to svojom desnom rukom. Toliko me je zbunio da sam se okretao u krug. Pomislio sam: ‘Ovo je najbolji pas koji sam ikada vidio. I to od bilo koga'. Najbolji pas koji sam vidio. Zato jedva čekam da vidim kako će igrati", rekao je Kevin Durent.

Koji je to Teov potez raspametio Durenta?

Pogledajte 00:14 Najbolje dodavanje u istoriji Miloš Teodosić Izvor: CNBC Izvor: CNBC

Sjedinjene Američke Države su rutinski pobijedile Srbiju u finalu OI 2016. godine (96:66), ali daleko napetije bilo je u grupnoj fazi kada su se takođe susrele ove dve reprezentacije. Baš tada Miloš Teodosić napravio je "magiju" o kojoj priča Kevin Durent, kada je prošao kroz reket, a onda umjesto da položi loptu - iza glave prebacio za šut Bogdana Bogdanovića. Nažalost, to mu se nije pisalo kao asistencija pošto je Bogdanović promašio.

Bilo je to na 80 sekundi do kraja, kada su Amerikanci vodili samo pet razlike, i ko zna šta bi se desilo da je lopta ušla u koš. Na kraju, Amerikanci su trijumfovali 94:91, a Teodosić je meč završio sa 18 poena i šest asistencija.

Kako je Teodosić igrao u NBA?

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Miloš Teodosić je karijeru počeo u rodnom Valjevu, pa je debitovao u FMP-u i igrao na pozajmici za Borac iz Čačka, da bi poslije velikih uspjeha u dresu Olimpijakosa i CSKA Moskve, gdje je godinama bio prvi plejmejker Evrolige, dobio poziv da ode u NBA. Imao je punih 30 godina i želio je da se oproba "preko okeana", ali njegova misija u L.A. Klipersima nije bila naročito uspješna.

Za dvije sezone odigrao je ukupno 60 utakmica, a prva sezona bila je daleko kvalitetnija za njega. Za oko 25 minuta na terenu prosječno je bilježio 9,5 poena, 4,6 asistencija i 2,8 skokova. Na stil košarke, ali i života, ipak nije mogao da se navikne...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!