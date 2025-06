"Zašto Teo ima slabe kretnje? Ja ću da vam kažem": Duda ostavio Grke bez teksta!

Dušan Duda Ivković ostao je upamćen kao iskren čovjek, zbog toga je njegova priča o Milošu Teodosiću svima bila interesantna.

Miloš Teodosić završio je profesionalnu karijeru u 39. godini. Plejmejker koji je Srbiji donio veliki broj medalja i nebrojano puta oduševio navijače maestralnim potezima na terenu riešio je da okači patike o klin. Imao je Teodosić priliku da tokom bogate karijere sarađuje sa legendarnim trenerima, a tu se ubraja i Dušan Duda Ivković.

Ostaće posebno upamćena izjava legendarnog trenera. Jednom prilikom popularni Duda govorio je o pleju iz Valjeva i tada je spomenuo kako se Grcima nije dopala kretnja Teodosića, prema njihovom mišljenju bio je suviše spor u nekim situacijama. U tom trenutku na scenu je stupio Ivković i jednom rečenicom objasnio zbog čega je Teodosić "spor".

"Kouč Janakis nam je rekao da Teodosić ima jako slabe lateralne kretnje i da smo mi zbog toga morali da ga se riješimo i tako dalje". započeo je Ivković, a onda dodao:

"Ali znate zašto ima spore lateralne kretnje. Ima velika mu*a pa mu smetaju, udaraju o parket, sprječavaju ga da ide lijevo i desno. Ja sam se smijao, ali to je jedna istina", našalio se Duda u emisiji "Zlatni momci".

Teodosić je sa reprezentacijom Srbije stigao do bronze na Olimpijskim igrama u Riju 2016, takođe i na Svjetskom kupu 2014. i na Evropskom prvenstvu 2009. u Poljskoj. Uspio je Teodosić i sa reprezentacijom do 20 godina da dođe do velikog uspjeha, bili su prvi na Evropskom prvenstvu koje je bilo održano u Sloveniji 2017, a iste uspjehe imao je i sa timovima do 18 i 16 godina.

Miloš Teodisić je emotivnim pismom stavio tačku na svoju karijeru:

"Prije svega hvala vam na 30 godina zajedničke borbe, uživanja, radosti i tuge. Došao je trenutak da se oprostim od jedne faze svoje ljubavi prema magičnoj igri pod obručima. Iza mene, iza nas, je mnogo želje, borbe, odricanja. Osvojenih trofeja, ali i izgubljenih finala. Sve je to košarka i sve je to život. I ja ne bih ništa od toga mijenjao, baš sve bih - opet isto!

Hvala mojim Valjevcima, mojoj Srbiji. I svim trenerima uz koje sam imao prilike da učim košarku. Nisam je (još) naučio do kraja. Razmjenjivaćemo znanje i iskustvo još dugo ona i ja. Do kraja života. Ne bih posebno isticao pojedince, odlučujuće minute, najvažnije utakmice... Jer, svaki od tih 'detalja' (treneri, saigrači) bili su važni za moju karijeru.

Najveća zahvalnost ide mojoj porodici. I najveći ponos je kod njih. U posljednje vrijeme, shvatio sam da je najveće bogatstvo moje igračke karijere – imaću šta da pokazujem djeci! Samo da još malo porastu... Pred njima ću biti i jesam – najispunjeniji.

Ne bih da pravim ličnu grešku na kraju, pa ide jedna grupna poruka: 'Neizmjerno HVALA svakom, ali doslovce, svakom saigraču. Svi ste vi od mene pravili boljeg košarkaša. Pamtim to'.

Svi mi igramo za navijače i zbog njih. Zato, hvala i njima, iskreno i od srca. Prijali su aplauzi i podrška. Kritike motivisale, zvižduci jačali. Bez obzira na klupsku pripadnost, navijač uvijek zahtijeva poštovanje nas zbog kojih su došli u dvoranu. Tokom karijere nisam mnogo čitao komentare niti obraćao pažnju na društvene mreže, ali sam jako dobro osjećao svaki uzdah u hali. I svaki muk. Odatle dolazi inspiracija, zbog toga tjeraš sebe da budeš bolji. I sad, da ne odstupim mnogo od sebe, a poznato je da emocije nisam mnogo otvarao za javnost, ovu ipak želim i moram da podijelim: želja mi je da se zna kako sam karijeru završio u klubu koji u mom srcu ima – dominantno mjesto.

O ljubavi prema Srbiji, igranju za njen grb i pod voljenom trobojkom, rekao sam sve na parketu. Riječima je nemoguće opisati taj jedinstveni, divni osjećaj koji još tinja u meni. Moja otadžbina će za mene zauvijek ostati najvažnija i najvoljenija.

Još jednom hvala košarko, vidimo se i nadalje, samo bez patika, dresa i šorca", poručio je Teodosić.

