"Teodosić? Od njega ne može da se uđe na splav?": Treneru se žalili na Miloša, oduvao ih jednom rečenicom

Mile Protić je na pritužbe na životni stil Miloša Teodosića jednostavno rekao: "Nisam ja inspektor rada, ja pričam o košarci."

Miloš Teodosić je prije nekoliko nedjelja završio nevjerovatnu igračku karijeru, i to u dresu Crvene zvezde, a upravo ga je jedan iskusni trenerski vuk primijetio na meču sa Crvenom zvezdom dok je bio samo dječak.

Nekadašnji trener Crvene zvezde i prije svega stručnjak za rad sa mlađim kategorijama Mile Protić gostujući u "Jao Mile" podkastu opisao je vrlo živopisno momenat kada je znao da će Teodosić biti veliki igrač.

"Kunem ti se! Teodosić se pojavio u juniorima FMP-a. Igrali Zvezda i FMP neku junuiorsku utakmicu, Zvezda katastrofa. Dođem na utakmicu i kažem: 'J***te vidi ovo, najzad plejmejker.' Ma daj, kažu, jesi ti normalan. Ne možeš da uđeš na splav od njega. Pije, puši.Pa nisam ja inspektor rada, ja sam za košarku. Kažem da je dečko košarkaš", opisao je Mile Protić situaciju koje se i danas dobro sjeća.

Jel' igra Vujanić?

Miloš Vujanić je još jedan košarkaš koga je zapazio kao vrlo mladog. Plejmejker rođen u Loznici ušao je u prvi tim Crvene zvezde 1999. godine sa samo 19 godina, a kasnije je u Partizanu, Skiperu i Panatinaikosu bio jedan od najboljih poentera Evrope.

"U 'Pioniru' gledamo utakmicu, Vujanić je igrao u Zvezdu. Trebalo je da igra za kadetsku, juniorsku reprezentaciju, a Toza Matić je bio trener. Gledamo tu utakmicu, Vujanić igra kao lud. Ja ga pitam jel' mu on igra, on kaže: 'Ma jok!' Pa čekaj bre, Toki, on je plej. Pa jel' imamo 100 plejeva u državi? Pa nemamo. Jel' imamo 100 igrača preko 2 metra u državi? Pa nemamo. Hajde to da gajimo", ispričao je Protić.

Ko je Mile Protić?

Skoro pet decenija je Mile Protić bio trener, a najveći domet mu je što je 1979. godine vodio Crvenu zvezdu. Radio je u Vardi, Levskom, Beovuku, Rumi, Milicionaru, ali i u Kini, na Kipru, u brojnim klubovima sa mlađim kaegorijama.