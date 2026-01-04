Još jedan poraz Srbije pred Evropsko prvenstvo: Svjetski i evropski šampion poslao "delfine" u borbu za 5. mjesto

Vaterpolisti Srbije u Trebinju izgubili i od Španije.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije izgubila je od Španije u Trebinju, na posljednjem pripremnom turniru pred Evropsko prvenstvo u Beogradskoj areni (od 10. do 25. januara). Poslije poraza od Grčke u Atini i Italije u Trebinju, olimpijski šampioni pali su u duelu protiv svjetskog i evropskog šampiona. U ponedjeljak od 16 časova, srpska reprezentacija igraće u posljednjem kolu turnira za peto mjesto protiv Francuske.

U meču za treće mjesto od 18.15 igraće Španija i Grčka, a od 20.30 u finalu će se sresti Italija i Mađarska.

To je rasplet drugog takmičarskog dana, u kojem je Špance poveo ka trijumfu bivši vaterpolista Novog Beograda Alvaro Granados, iskoristivši dva peterca i jednu situaciju sa igračem više, za vođstvo 3:2 u prvoj četvrtini.

Srpski tim potom je golovima Dušana Mandića i Nikole Dedovića prišao na dva gola zaostatka (5:7, 6:8), ali su Španci nakon toga stekli četiri gola prednosti i u drugom dijelu meča mirno čuvali razliku.

Za Srbiju ni u ovom meču nije igrao jedan od najboljih igrača Miloš Ćuk.

Za Srbiju su igrali: Filipović, Mandić 4, S. Rašović 2, Ranđelović 1, Lukić, Lazić, Drašović, N. Jakšić, Vico, Dedović 3, P. Jakšić, V. Rašović, Glušac i Martinović.

Zanimljivo je to da će ovi isti protivnici biti rivali 12. januara od 20.30 časova u 2. kolu Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni.

