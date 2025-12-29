Poraz Srbije od Grčke za kraj u Atini: Lekcija "delfinima" za Evropsko prvenstvo u Beogradu

Reprezentacija Srbije ubjedljivo izgubila od Grčke na kraju priprema u toj zemlji

Izvor: MN PRESS

Na završetku priprema u Atini, u zvaničnoj utakmici Grčka je pobijedila Srbiju 13:6 (2:1, 1:2, 5:1, 5:2).

Reprezentacija Srbije izgubila je od Grčke 6:13 na kraju priprema u Atini za Evropsko prvenstvo u Beogradu (10-25. januar). Rezultat po četvrtinama bio je 2:1, 1:2, 5:1 i 5:2 u korist aktuelnog bronzanog sa Svjetskog prvenstva prošle godine.

"U prvom poluvremenu je Srbija bolje djelovala i zaslužila vođstvo ali je slaba realizacija igrača više omogućila Grcima izjednačen rezultat. Egal utakmica je trajala do sredine treće četvrtine kada je rezultat bio 4:4. Međutim, do kraja tog dijela igre Srbija je popustila i raspoloženi domaćin je sa četiri gola obezbijedio pobjedu", objavio je Vaterpolo savez Srbije.

U posljednjih osam minuta Grci su nastavili sa efikasnom igrom i na kraju su zabilježili ubjedljiv trijumf. Za Srbiju zbog bolesti nije igrao od standardnih igrača Strahinja Rašović.

Grčka: Zerdevas, Genidunjas 4, Skumpakis, Giuvetis, Kanakakis 4, Papanastasiju, Gilas 1, Kalogeropulos 1, Halvopulos 3, Kakaris, Nikolaidis, Papanikolau, Zorzatos, Spahis.

Srbija: Mišović, Mandić 1, Pljevančić, Randjelović, Lazić 1, Drašović 1, Jakšić, Vico, Dedović, Gladović 1, V.Rašović 1, Glušac, Martinović.

Srpski vaterpolisti se u nedjelju 29. decembra vraćaju u Beograd i 1. januara odlaze na završne pripreme u Trebinje.