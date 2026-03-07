logo
"Izgubi od Ukrajinke, znamo gdje ti žive roditelji": Ženski tenis potresa najveći skandal u 21. vijeku

"Izgubi od Ukrajinke, znamo gdje ti žive roditelji": Ženski tenis potresa najveći skandal u 21. vijeku

Dragan Šutvić

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Izgleda da su procurili brojevi teniserki i da neko pokušava da iz zastraši kako bi ostvario dobit putem kladionica, pa je tako nova meta Pana Udvardi.

Mađarska teniserka dobila prijetnje Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Mađarska teniserka Pana Udvardi, inače 95. na WTA listi, podijelila je zabrinjavajuće informacije na svom Instagramu koje pod hitno moraju da alarmiraju sve teniske zvaničnike i da ne dozvole da se "bijeli sport" pretvori u leglo korupcije, što se nažalost već događa.

"Sinoć oko ponoći primila sam nekoliko veoma uznemirujućih poruka na WhatsAppu sa nepoznatog broja na moj lični telefon", napisala je Mađarica i objasnila da je bila ucijenjena da mora da izgubi od Ukrajinke Kalinine.

"Ta osoba mi je rekla da će, ako danas ne izgubim svoj meč, nauditi članovima moje porodice. Rekli su da znaju gdje moja porodica živi, koje automobile voze i da imaju njihove brojeve telefona. Čak su poslali i fotografije članova moje porodice i sliku pištolja...", napisala je Pana Udvardi.


"Iskreno, bilo je veoma zastrašujuće primiti tako nešto. Odmah sam kontaktirala supervizora WTA, poslala snimke ekrana i obavijestila roditelje. Moji roditelji su zatim kontaktirali konzulat, a kada sam se jutros probudila, razgovarala sam ponovo sa WTA supervizorom. Rečeno mi je da su se slične prijetnje nedavno dogodile i drugim igračima i da vjeruju da su lični podaci možda procurili iz WTA baze podataka, što se trenutno istražuje", naglašava Mađarica i poručuje da su zbog toga trojica policajaca došla na meč u Turskoj. Takođe obišli su i njenu porodicu, na čemu je zahvalna.

"Ali želim nešto jasno da kažem: ovo nije normalno. Čak i kao sportisti ili javne ličnosti, nije prihvatljivo da dobijamo prijetnje upućene našim porodicama, naročito ne na naše privatne brojeve telefona i uz uznemirujuće fotografije. Ne bi trebalo da normalizujemo ovakvo zlostavljanje u sportu", rekla je Mađarica, koja je inače izgubila ovaj meč rezultatom 2:0 u setovima.

