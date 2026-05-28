Huan Martin del Potro nakon pljačke: "Ukrali su stvari koje su mi mnogo značile"

Legendarni argentinski teniser Huan Martin del Potro se oglasio pošto su mu lopovi opljačkali kuću u Tandilu.

Huan Martin del Potro doživio je ogromnu neprijatnost u rodnom gradu. Njegova kuća u argentinskom Tandilu je opljačkana i lopovi su odnijeli mnoge dragocjenosti. Prijavljen je slučaj policiji, istraga je u toku, ali izgleda da svoje stvari nikada neće dobiti nazad. Čuveni teniser se oglasio na društvenim mrežama.

"Želim od srca da se zahvalim svima na divnim porukama solidarnosti koje sam dobio u danima poslije pljačke. Hoću da se zahvalim policiji, ljudima koji rade na istrazi koja i dalje traje", počeo je Del Potro.

Čuveni Argentinac i prijatelj Novaka Đokovića žali zbog uspomena koje je izgubio, ne toliko zbog finansijske vrijednosti stvari.

"Nažalost, mnoge stvari su za mene bile veoma važne emotivno. Mnoge uspomene koje su nezamjenljive i za mene i moju porodicu i neće moći da se vrate. Uprkos tome, želim da istaknem i želju da će Tandil ponovo da bude mirno mjesto. Hvala svima, šaljem vam zagrljaje", završio je Delpo.

