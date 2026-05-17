Opljačkan Huan Martin Del Potro, lopovi odnijeli najveću dragocjenost

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Argentinac Huan Martin Del Potro ostao je bez trofeja, medalja, reketa, nakon što je opljačkana njegova porodična kuća u Tandilu.

opljackan huan martin del potro Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Svjetski mediji javljaju da je opljčkana porodična kuća Argentinca Huana Martina Del Potra, nekadašnjeg grend slem šampiona i velikog prijatelja Novaka Đokovića. Iz njegovog doma u Tandilu, uzete su mnoge dragocjenosti, među kojima su trofeji, reketi, medalje...

Prema navodima nekih medija, nestao je i prsten koji je pripadao Del Potrovom ocu i ima jako veliku emotivnu vrijednost za cijelu porodicu. Slučaj je policiji prijavila njegova majka kada se vratila kući i primijetila da su dragocjenosti nestale... Za sada nema procjena o tačnoj vrijednosti predmeta.

Nagađa se koji trofeji su mogli biti čuvani u Del Potrovom domu, a najvrijedniji pehar koji je osvojio tokom karijere je onaj na US Openu 2009. godine. Za Argentinu je osvojio srebro i bronzu na Olimpijskim igrama u Londonu u Riju, dok je ukupno u karijeri na ATP turu osvojio 22 titule.

Oproštajni meč u Buenos Ajresu odigrao je krajem 2024. godine, a glavni gost bio mu je najbolji teniser u istoriji Novak Đoković. Njegov najbolji renking u karijeri je bio broj 3, ali ko zna šta bi bilo da nije imao problema sa nizom povreda zbog koji se na kraju prevremeno i penzionisao.

Argiros prekinuo nastup zbog Novaka Đokovića
