Opljačkan Huan Martin Del Potro, lopovi odnijeli najveću dragocjenost

Argentinac Huan Martin Del Potro ostao je bez trofeja, medalja, reketa, nakon što je opljačkana njegova porodična kuća u Tandilu.

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Svjetski mediji javljaju da je opljčkana porodična kuća Argentinca Huana Martina Del Potra, nekadašnjeg grend slem šampiona i velikog prijatelja Novaka Đokovića. Iz njegovog doma u Tandilu, uzete su mnoge dragocjenosti, među kojima su trofeji, reketi, medalje...

Prema navodima nekih medija, nestao je i prsten koji je pripadao Del Potrovom ocu i ima jako veliku emotivnu vrijednost za cijelu porodicu. Slučaj je policiji prijavila njegova majka kada se vratila kući i primijetila da su dragocjenosti nestale... Za sada nema procjena o tačnoj vrijednosti predmeta.

Nagađa se koji trofeji su mogli biti čuvani u Del Potrovom domu, a najvrijedniji pehar koji je osvojio tokom karijere je onaj na US Openu 2009. godine. Za Argentinu je osvojio srebro i bronzu na Olimpijskim igrama u Londonu u Riju, dok je ukupno u karijeri na ATP turu osvojio 22 titule.

Oproštajni meč u Buenos Ajresu odigrao je krajem 2024. godine, a glavni gost bio mu je najbolji teniser u istoriji Novak Đoković. Njegov najbolji renking u karijeri je bio broj 3, ali ko zna šta bi bilo da nije imao problema sa nizom povreda zbog koji se na kraju prevremeno i penzionisao.

