Ćavi Paskval u ABA ligi: Gotovo je, on je trener za odlazak na F4 Evrolige

Autor Nebojša Šatara
Iskusni španski stručnjak Ćavi Paskval je jako blizu preuzimanja ekipe Dubaija naredne sezone.

cavi paskval preuzima dubai Izvor: Savino Paolella/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Iako je djelovalo da će Ćavi Paskval nastaviti svoj posao u Barseloni, on dolazi u ABA ligu. Prema navodima stranih medija on je dogovorio saradnju sa Dubaijem za narednu sezonu.

Dubai je ove sezone promijenio šefa struke pošto je sezonu počeo Jurica Golemac, a završiće je Aleksandar Sekulić. Ipak on nikada nije bio planiran kao dugoročno rješenje i sada će Paskval biti trener od koga će se očekivati da Dubai odvede na Fajnal For Evrolige 2027. godine u Dubaiju. 

Ćavi Paskval se poslije nekoliko sezona u kojima je radio u Rusiji kao trener Zenita vratio u Evroligu kada je preuzeo Barselonu poslije odlaska sadašnjeg trenera Partizana Đoana Penjaroje. Sa Barselonom je osvojio Evroligu 2010. godine, a sa Kataloncima ima četiri osvojene ACB lige i tri Kupa Kralja. Takođe je kao trener Panatinaikosa osvojio dvije titule u Grčkoj. 

Šta još planira Dubai?

Dubai je nedavno najavio da želi da ima i razvojni tim i poslije šuškanja da bi to mogla da bude Bosna sada djeluje da će to biti Vojvodina. Takođe za sada djeluje da će prva pojačanja za narednu sezonu biti Mamadi Dijakite i Alfa Dijalo.

Slavlje u Areni, Partizan pobedio Dubai
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
