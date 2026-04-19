Huan Martin Del Potro: "Evo šta sprečava Novaka Đokovića da ide u penziju"

Huan Martin Del Potro: "Evo šta sprečava Novaka Đokovića da ide u penziju"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Argentinac Huan Martin Del Potro tvrdi da je Novaku Đokoviću ostao samo još jedan motiv.

huan martin del potro djokovic samo zeli da pobijedi sinera i alkaraza Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Nekada veliki rival, a sada jedan od najboljih prijatelja Novaka Đokovića, Argentinac Huan Martin Del Potro, tvrdi da zna razlog iz kojeg srpski as i dalje igra tenis. Uskoro će napuniti 39 godina i još uvijek nema namjeru da okači "reket o klin", a dodatnu motivaciju mu daju Karlos Alkaraz i Janik Siner.

Jasno je da Novaku ni ove ni prošle sezone nije prioritet ATP lista, želi da se fokusira na grend slemove, ali i da provede što više vremena sa porodicom. Bivši šampion US Opena kaže da je zaslužio sve ono što mu se događa...

"On je sada u periodu karijere kada je suština u uživanju i ubiranju plodova svih uspjeha koje je postigao. Više nema pritisak da mora da pobijedi na svakom turniru na kome igra", rekao je Argentinac.

Svjestan je Novak da ne može da se nosi sa više od deceniju mlađim kolegama, ali ima jako dobru strategiju za opstanak na ATP turu.

"Očigledno je da je njemu bolje od svih jasna situacija sa njegovim fizičkim mogućnostima, kako se osjeća kada igra tenis i koliko su Siner i Alkaras jaki."

Ipak, upravo okršaji sa Sinerom i Alkarazom su mu glavna motivacija, tvrdi Del Potro.

"On je Đoković i u jednom meču ili na bilo kom turniru koji nije grend slem, njegove šanse za trijumf rastu. Poznavajući ga siguran sam da je jedina stvar koja ga interesuje, na bilo kome turniru, izazov da savlada Janika i Karlosa na istom takmičenju."

Još uvijek ne diže ruke od Novaka i vjeruje da može da ostvari šta god da mu je preostalo kao cilj do kraja karijere.

"Do sada, šta god je htio da uradi, on je i postigao, čak je osvojio i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Iako je to uradio u nevjerovatnom kontekstu kada mu je samo to ostalo da ostvari."

Del Potro poznaje Đokovića više nego bilo koji teniser na ATP turu i godinama su izgradili veliko prijateljstvo. Upravo je srpski as uveličao njegov oproštaj od tenisa u Buenos Ajresu, kada je bio primoran da se povuče poslije agonije koju je prošao zbog povrede koljena.

Ostaće upamćen kao jedan od najupornijih sportista, ali jedan od najtalentovanijih tenisera generacije koji zbog podložnosti povredama nije uspio da ostvari veće rezultate.

Možda će vas zanimati

