logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak postaje voditelj, i to kraj najljepše na svijetu: Staće na binu sa Ajlin Gu i dodijeliti najveću nagradu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković biće voditelj i domaćin ceremonije dodele Laureus nagrade u ponedjeljak. Kraj njega će biti američko-kineska skijašica Ajlin Gu

Ajlin Gu Izvor: lev radin/Shutterstock

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković biće u ponedjeljak, 20. aprila, domaćin i voditelj večeri prestižne Laureus sportske nagrade. To priznanje za izuzetnost u sportu dobio je čak pet puta, jedan manje od rekordera Rodžera Federera i odavno je domaći na ceremoniji koja će se treću godinu zaredom održati u Madridu.

Đokovićeva partnerka na sceni biće Ajlin Gu, kinesko-američka skijašica i model, koja je ušla u istoriju svog sporta kao osvajačica tri medalje na jednim Zimskim olimpijskim igrama. Na nedavnim ZOI u Milanu i Kortini, Guova je osvojila zlato u halfpajpu i još dva srebra, u big-eru i sloupstajlu, a takmičenje je obilježila i jedna njena rasprava sa novinarom.

Čini se da su organizatori doveli na binu adekvatno veliku zvijezdu kraj Novaka Đokovića, koji nažalost sljedeće nedjelje neće biti i zbog tenisa u Madridu. U petak je saopštio da će morati da odustane od učešća na tamošnjem Mastersu zbog povrede.

Podsjetimo, Novak je osvajao Laureus nagradu 2012, 2015, 2016, 2019. i 2024, a prošle godine je laureat bio atletičar Armand Mondo Duplantis. U ponedjeljak će Novak zajedno sa Ajlin Gu uručiti nagradu novom dobitniku. 

Tagovi

Laureus Novak Đoković Ajlin Gu

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC