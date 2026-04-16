"Novače, da li ćeš igrati u Madridu?": Đoković zastao, pa dao odgovor

Novak Đoković je tokom utakmice Crvene zvezde i Reala u Madridu pričao i o predstojećem teniskom turniru u španskoj prestonici.

Novak Đoković došao je da gleda meč Crvene zvezde i Reala u Madridu. Zajedno sa Lukom Dončićem i sinom Stefanom je u dvorani. U pauzi između dva poluvremena je dao kratak intervju za španski "Movistar" i njih je najviše zanimalo da li će igrati na predstojećem Mastersu u Madridu.

"Nadam se, ali ne znam", rekao je Novak.

Na dodatno pitanje zašto i šta se dešava, dao je nešto opširniji odgovor.

"Imam neke fizičke probleme. Još uvijek nisam siguran da li ću moći da se takmičim. Ali, pokušaću da igram", završio je Đoković.

