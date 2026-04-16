Novak Đoković trenirao u Marbelji: Da li dolazi na meč Reala i Crvene zvezde?

Autor Nebojša Šatara
Srpski teniser Novak Đoković snimljen je kako trenira u Marbelji, da li će gledati Zvezdu i Real uživo?

novak djokovic trenirao u marbelji Izvor: X/@NovakAnalysis/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odradio je prvi trening poslije duže vremena u Marbelji i utisak je da nije toliko "zarđao". Iako je zbog problema sa povredom morao da propusti Majami i Masters u Monte Karlu, po prvi put na šljaci ove sezone gledaćemo ga u Madridu.

Ovo je prvi snimak Novaka kako trenira još od Indijan Velsa gdje je zaustavljen u osmini finala, a prošle sezone je u Madridu dogurao samo do drugog kola. Biće ovo dobra prilika za osvajanje novih poena za ATP listu, ali i dobra priprema za Rolan Garos koji startuje 18. maja.

Novak je odradio jači trening, ali nije poznato da li je u međuvremenu sparingovao ili samo održavao formu...

Novak je slobodno vrijeme proveo u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a očekuje se da uživo prati utakmicu između Reala i Crvene zvezde u Madridu koja je jako važna za oba tima u borbi za plej-of i plej-in pozicije.

Madrid je osvajao u tri navrata - 2011, 2016. i 2019. godine.

Argiros prekinuo nastup zbog Novaka Đokovića
Izvor: instagram/konstantinosargiros.fanclub

