Dosta je bilo odmora: Poznato gdje Đoković otvara sezonu na šljaci

Dosta je bilo odmora: Poznato gdje Đoković otvara sezonu na šljaci

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Srpski teniser Novak Đoković definitivno će igrati na Mastersu u Madridu.

Đoković igra na Mastersu u Madridu Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković definitivno će igrati na Mastersu u Madridu koji je na programu od 20. aprila do 3. maja. To su potvrdili organizatori objavivši snimak srpskog asa u najnovijoj opremi koju mu je dizajnirao brend "Lakost". Tako se Novak drugu godinu zaredom odlučio za Madrid umjesto Rima i to će mu biti tek treći turnir ove sezone.

Nakon finala Australija Opena, Đoković je eliminisan u osmini finala Indijan Velsa, da bi potom propustio Masterse u Majamiju i Monte Karlu. Madrid definitivno nije jedan od njegovih omiljenih turnira jer ga je osvajao u tri navrata - 2011, 2016. i 2019. godine.

"Priprema, fokus i stil. Novak Đoković se sprema za Madrid open noseći Lakost", stoji u objavi organizatora.

Srpski as će imati lijepu priliku za osvajanje novih bodova, pošto je prošle sezone zaustavljen već u drugom kolu, što će biti ključno u namjeri da zadrži 4. poziciju na ATP listi pred Rolan Garos. 

Đoković je prošle sezone jako loše počeo sezonu na šljaci, nakon ranih poraza u Monte Karlu i Madridu, pravu formu je našao u Ženevi gdje je osvojio jubilarnu 100. titulu. Ovo će Novaku biti generalna proba pred glavni događaj na šljaci Rolan Garos koji startuje 18. maja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

