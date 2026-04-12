Novak na Vaskrs pokazao svijetu kako to rade Srbi: Grlio Rusa u Beogradu i izvinjavao se publici

Novak Đoković i Andrej Rubljov oduševili su pravoslavni svijet kada su se tucali jajima na Vaskrs prije četiri godine u Beogradu.

Pravoslavni hrišćani slave danas Vaskrs, dan vaskrsenja Isusa Hrista, praznik koji simbolizuje pobjedu života nad smrću. Ono što je zanimljivo jeste da se prije četiri godine na Vaskrs igrao Serbia open u Beogradu, kada je Novak Đoković u suzama pozdravio svoje bivše trenere Nikolu Pilića i Marjana Vajdu.

Pamtimo da finale protiv Andreja Rubljova iz Rusije ipak nije dobio (bilo je 6:2, 6:7, 6:0 za protivnika), dok je taj susret obilježila vrlo interesantna scena kojom je borba počela. Naime, Rubljov i Đoković su se tucali jajima i tako je na nesvakidašnji način odlučeno ko ima prvi servis, tako da je lijepo i na današnji dan podsjetiti se kako se na jedan moderan način može ispoštovati i tradicija.

Na startu meča dva tenisera su se prvo pozdravila, a onda su oduševili okupljenu publiku kada su pred sudijom izvadili svoja uskršnja jaja i tako ispoštovali ovaj lijep i zanimljiv pravoslavni običaj.



Interesantno je da je Rubljov odnio pobedu na mreži i time je stekao pravo da bira da li će prvi da servira ili će izabrati stranu. Odlučio se da "prima" prvi servis i dobio je prvi set 6:2, poslije čega se Đoković vratio i u taj-brejku uneo neizvjesnost. Potrajala je vrlo kratko pošto je Rubljov potom dobio set s nulom, nešto što se zaista retko dešava srpskom asu.

Đokoviću teško pao poraz u Beogradu

"Hristos vaskrse, srećan Uskrs. Žao mi je što se ovako završilo, jer ste doprinijeli da dođem do finala. Izvinjavam se svima koji su danas došli što nisu vidjeli veću borbu u trećem setu. Nažalost, to je sport, individualni sport, ako nešto otkaže, teško da može da ide, pogotovo na ovom nivou", rekao je Novak Đoković tužnim glasom u Beogradu.

"Želio bih da čestitam Andreju. Andrej, čestitam ti, ti si veliki šampion, sjajan momak, Beograd i Srbija te vole i molim te vrati se sljedeće godine", dodao je Nole.

Tokom ceremonije, Đoković je posebno odao počast svojim bivšim trenerima Piliću i Vajdi, kojima se prigodno obratio.

Šta je bilo sa Serbia openom?

Šest puta se održao Serbia Open i dva puta je Novak Đoković bio pobjednik. Na pravom izdanju je oduševio publiku pobjedom nad Lukašom Kubotom u finalu, a dvije godine kasnije je savladao španskog veterana Felisijana Lopeza. Trofej su dizali i Sem Kveri i Andreas Sepi, a onda je sve stopirano do 2021. godine.

Tada je u prestonici Srbije trijumfovao Mateo Beretini, a posljednji put pobijedio je upravo Andrej Rubljov. Godinu dana kasnije turnir je prešao u Banjaluku i nazvan je Srpska open, a Rubljov je došao do finala kada ga je naslijedio Dušan Lajović. Potom je turnir nazvao "Belgrade open" i igrao se u novembru 2024. godine u "Beogradskoj areni" i pamtimo da je u finalu muškog singla Denis Šapovalov dobio Hamada Međedovića 6:4, 6:4, dok su u dublu su Džejmi Marej i Džon Pirs bili bolji od Ivana Dodiga i Skandera Mansurija.

Kao što je poznato, Đokovići su turnir zatim prebacili u Atinu gdje je odigran prošle jeseni, ali najvjerovatnije ove godine ga nećemo gledati jer je izbrisan iz ATP kalendara.

