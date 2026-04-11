"Nikad ne otpisujte Novaka Đokovića": Boris Beker poslao poruku koja će se pamtiti

Bivši trener Novaka Đokovića Boris Beker i dalje vjeruje u najboljeg na svijetu.

Bivši trener Novaka Đokovića i osvajač šest grend slem titula Boris Beker govorio je o najboljem teniseru svih vremena. Nijemac nije želio mnogo da okoliša, iako Novaka Đokovića nije bilo na nekoliko turnira - u Majamiju i Monte Karlu - Beker je jasan: sve dok je Srbin teniser ostaće prijetnja bilo kom rivalu.

Iako su Janik Siner i Karlos Alkaraz dvojica mlađih i trenutno uspejšnijih na turu, Novak Đoković je i te kako pokazao da nije za otpisivanje. Stigao je do finala Australijan opena, ali nije dovoljno samo naglasiti borbu za trofej. Da bi uopšte odmjerio snage sa Špancem, Đoković je morao da pobijedi Italijana Janika Sinera, a to je učinio u sjajnom meču od pet setova.

Zbog pozicije na rang listi Novakov put je znatno teži, ali srpski teniser i tad pokazuje da ga mlađe kolege ne smiju otpisati. Đoković će 22. maja proslaviti 39. rođendan, a i dalje je među četiri najbolja tenisera na svijetu! Možda je baš to razlog zbog kojeg Boris Beker upozorava mlade tenisere, ali i sve kritičare Novaka Đokovića.

Šta je rekao Boris Beker o Novaku Đokoviću?

Boris Beker nije imao dilemu: "Ne smijemo zaboraviti Novaka sve dok igra. On se nalazi u jedinstvenoj sferi, drugačijoj od ostalih igrača, sa svojim rekordom od 24 grend slem titule. Na početku sezone bio je finalista Australijan opena", rekao je Boris Beker.

"Sve dok ostane profesionalni teniser, biće sila sa kojom se mora ozbiljno računati". bio je jasan bivši trener Novaka Đokovića.

Novak Đoković je dosad osvojio 24 grend slem titule, ali jasno je da Srbin neće odustati dok ne stigne i do 25. Mada, osvojeni pehari nisu jedino čime bi Novak mogao da se hvali, s obzirom na to da je i novu sezonu započeo vrlo dobro. Igrao je 11. finale na Australijan openu i pokazao da je i dalje sposoban da se takmiči na najvišem nivou. Na sve to, Đokovićevo iskustvo i mentalna snaga su prava prijetnja gotovo svim teniserima sa druge strane mreže. Možda nije nepobjediv, onakav kakav je bio posljednjih 20 godina, ali jasno je da Boris Beker s pravom vjeruje u najboljeg svih vremena.