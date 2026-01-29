"Đokovića je sramota zbog toga": Boris Beker otkrio šta muči Novaka

Legendarni Boris Beker osvrnuo se na srećni prolazak Novaka Đokovića u polufinale Australijan Opena.

Izvor: MN PRESS

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković sa dosta sreće je prošao u polufinale Australijan Opena. Prvo mu je meč osmine finala otkazao Jakub Menšik, a onda je Lorenco Muzeti pri vođstvu 2:0 predao meč zbog povrede. Tako je srpski as ponovio podvig od prošle godine i plasirao se među četvoricu najboljih, ali prema riječima Borisa Bekera koji ga jako dobro poznaje, kaže da to nije način na koji je želio da stigne do polufinala.

Nekadašnji grend slem šampion se slaže da je Italijan bio daleko bolji od Srbina, ali očigledno nije bio spreman za najveće napore na samom startu sezone.

"To je razočaravajuće za Muzetija, odigrao je tako sjajan turnir, očigledno je bio bolji igrač. Muzeti je morao mnogo da trči, bilo je dosta dugih razmjena, to uzima svoj danak na tijelu. Alkaraz je ranije imao isti problem. Muzeti još uvijek mora da se fizički poboljša", rekao je legendarni Nijemac i dodao:

"Đoković je imao četvorodnevnu pauzu, što je možda previše usred turnira. Imao je malo treninga od prošle godine, igrao je na malo turnira, a ove sezone nijedan. Muzeti je, s druge strane, bio u Hong Kongu i bio je u vrhunskoj formi.".

Pozdravlja fer i sportsku izjavu Đokovića nakon predaje Muzetija. "Fer je da kaže za Muzetija da je bio bolji igrač. Uvijek su ga svi gledali kao tvrdoglavog, ali Novak je pravi sportista i vidio je da je imao sreće - i to je jasno stavio do znanja", kaže Beker.

Iako ga većina stručne teniske javnosti otpisuje, Boris vidi jednu svetlu tačku uprkos tome što mora da igra protiv više od deceniju mlađih rivala.

"Novak i dalje ima konstantnost. Činjenica da se vratio u polufinale govori sama za sebe. On je sportista, ne želi da stigne do polufinala tako što će njegov protivnik odustati, a nije morao ni da igra u prethodnom kolu. Poznajem ga prilično dobro, sramota ga je jer to nije način na koji želi da pobijedi", iskren je Beker.

Beker je trenirao Đokovića od kraja 2013. do kraja 2016. i za to vrijeme su zajedno osvojili šest grend slem titula i 14 masters titula, što je jedan od najboljih perioda u Novakovoj karijeri.