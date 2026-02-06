Boris Beker reagovao zbog sporne izjave o Novaku Đokoviću

Boris Beker reagovao je i imao jasnu poruku za Patrika Muratoglua poslije sporne izjave o Novaku Đokoviću i velikoj trojci svjetskog tenisa.

Izvor: Profimedia/ABACA / Abaca Press/Printscreen/YouTube/Tennis Majors

Patrik Muratoglu napravio je haos u svijetu tenisa svojom izjavom. Došlo je do te mjere da mu je odgovorio čak i Rafa Nadal koji nije mogao da vjeruje kakvu glupost je izgovorio bivši trener Serene Vilijams. Da podsjetimo, rekao je sljedeće:

"To što je Đoković dobio Sinera u Melburnu ne znači da je 'velika trojka' bolja od Janika i Karlosa", izgovorio je Muratoglu, šta mu je Nadal odgovorio emotikona na kojima umire od smijeha i pokriva se po glavi. Moglo bi da se kaže u žargonu da mu je rekao da se "pokrije ušima i ćuti".

Sada je na tu izjavu reagovao i bivši Novakov trener Boris Beker koji nije ostao nijem na spornu izjavu Muratoglua.

"Patriče, mislim da si jedini sa tim mišljenjem", napisao mu je Beker na Tviteru.

Nije se dugo čekao i odgovor sa druge strane.

"Nikada nisam imao mišljenje na osnovu onoga što svi drugi misle, već svoje. Samo mrtve ribe plivaju nizvodno", napisao je Muratoglu i tako je krenula svađa... Kao da je zaboravio da je Novak osvojio 24 grend slema, da je igrao u zlatnoj generaciji tenisa sa Nadalom i Rodžerom Federerom i da je trenutno stanje u tenisu takvo da niko osim Srbina ne izaziva Alkaraza i Sinera.

Šta je još Muratoglu rekao?

Patrick, I think your alone with your opinion!https://t.co/8zVjYquovt — Boris Becker (@TheBorisBecker)February 5, 2026

Patrik Muratoglu je pored te kratke izjave koja je uzburkala javnost, dao i nešto duže obrazloženje zbog čega to tako misli.

"Dozvolite mi da objasnim. Uzimate jedan meč i iz toga izvlačite zaključke. Sjetite se da je Janik dobio Novaka u prethodnih pet mečeva. Jedan meč me neće natjerati da promenim mišljenje o onome što gledam u posljednje dvije-tri godine. Siner se kreće brže, jače udara, udara lopticu u penjanju i bolje servira od Novaka. Đoković je mentalno najjači u istoriji i to je u ovom meču napravilo razliku. To je ono što je obilježilo njegovu cijelu karijeru. Janik je osvojio čak 12 poena više, ali je Novak uzeo one najvažnije", poručio je Muratoglu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)